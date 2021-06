Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Republik zählte im Winter zu den am stärksten von COVID-19 betroffenen Staaten in der EU, was sich auch an den zuletzt veröffentlichen Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2021 zeigt, so die Analysten der DekaBank.Die tschechische Volkswirtschaft sei im Januar-März um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal (um 2,1% im Vergleich zum Vorjahr) geschrumpft. Ihre mitteleuropäischen Nachbarn hätten währenddessen trotz der Corona-Restriktionen positive Wachstumsraten im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen können. Mit dem Abebben der dritten Corona-Welle und dem Ausrollen der Impfkampagne (ca. 35% der Bevölkerung habe mindestens eine Impfung erhalten) würden die Chancen auf eine solide Erholung im zweiten Quartal steigen, auch wenn die Lieferschwierigkeiten bestimmter Güter wie vielerorts in der EU die Entwicklung dämpfen könnten. Auf eine Erholung deute bspw. auch der Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe hin, der im Mai auf das Allzeithoch von 61,8 Punkten angestiegen sei. Die gesunkenen kurzfristigen Konjunkturrisiken scheinen der Zentralbank mehr Zuversicht zu verleihen, eine baldige Leitzinsanhebung zu planen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...