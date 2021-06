Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern ist der ITRAXX Senior Financials unter die 57er Marke abgerutscht, so die Analysten der Helaba.Bereits in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass der Zone von 55 bis 57 ein richtungsweisender Charakter zuzuschreiben sei, zumal in diesem Bereich häufig Bodenbildungen und anschließende Aufwärtsbewegungen hätten beobachtet werden können. Insofern würden die kommenden Tage spannend zu werden versprechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...