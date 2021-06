Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Digitalisierung ist weiter auf dem Vormarsch und knöpft sich nun die nächste Branche vor und das abseits der Coronapandemie. Die Rede ist von der Landwirtschaft an. Die nächsten Megatrends stehen in den Startlöchern und werden an der Börse bereits gefeiert. Smart Farming und FoodTech - eine Kombination, die weiter nicht auseinander liegen könnte. Die Landwirtschaftsbranche wird digitalisiert. Neue Datenbrillen ermöglichen es Schädlingsgrade auf den Feldern zu analysieren, Felder mir Drohnen zu vermessen, Roboter sammeln Gesundheitsdaten der Tiere und Apps helfen den besten Zuchtbullen zu finden. Ein neuer Megatrend, der an der Börse für Aussehen sorgt. Doch wie können Privatanleger nun von dieser Entwicklung profitieren? Die Antworten erhalten Sie von David Hartmann von Vontobel in der neuen Ausgabe von "Anlageidee".