Furcht vor anziehender Inflation belastet Risikostimmung. US-Inflationsbericht wird am Donnerstag veröffentlicht. Der Future auf den S&P 500 tritt am Mittwoch auf der Stelle und bewegte sich bisher lediglich in einer Handelsspanne von weniger als 10 Punkten. Anleger warten gespannt auf den morgigen Inflationsbericht (VPI). Die Daten sind nicht nur wichtig um den Preisdruck zu bewerten, sondern auch die nächsten Schritte der Fed. In der kommenden Woche wird die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt ...

