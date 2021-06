München (ots) - Mit an Bord das Schauspielensemble Markus John, Yasemin Cetinkaya, Niklas Osterloh, Karen Böhne, Romy Vreden und Stefko HanushevskyWo Schiffsführer aus ganz Europa, hemdsärmelige Hafenarbeiter und neureiche Sportbootfahrer zusammentreffen, ist das Revier der Wasserschutzpolizei Duisburg. Am 8. Juni 2021 starteten im Duisburger Hafen die Dreharbeiten zur neuen Vorabendserie "WaPo Duisburg". Die Ausstrahlung ist für 2022 im Ersten geplant.Gierige Geschäftsleute, raffinierte Drogenschmuggler, enterbte Söhne: Mit allen Wassern gewaschene Verbrecher sorgen für jede Menge Wirbel. Es geht um Mord, Raub, Entführung und Erpressung. Doch bei der "WaPo Duisburg" sitzen alle in einem Boot, auch wenn sich die Kollegen der Hauptdienstelle immer wieder einmischen und sie als "Entenpolizei" verspotten: Arda Turan, Gerhard Jäger, Frank von Dijk und Lena Preser beweisen sich stets aufs Neue. Sie lösen jeden Fall mit ehrlichem Ruhrpottcharme, kriminalistischer Finesse und ungewöhnlichen Methoden. In den Hauptrollen stehen Markus John, der auch in Duisburg geboren wurde, Yasemin Cetinkaya, Niklas Osterloh, Karen Böhne, Romy Vreden und Stefko Hanushevsky vor der Kamera.Der von der Mordkommission strafversetzte, starrsinnige Dickkopf Gerhard Jäger (Markus John) schiebt widerwillig Dienst nach Vorschrift bei der Wasserschutzpolizei. Hasst er Wasser doch wie die Pest. Bis seine neue Kollegin Arda Turan (Yasemin Cetinkaya), eine ehemalige Hochleistungsschwimmerin, mit ihrer quirligen Art und direkter Ruhrpottschnauze frischen Wind in das Team der WaPo bringt. Mit an Bord ist auch Polizeiobermeister Frank van Dijk (Niklas Osterloh), ein echter Sonnyboy und leidenschaftliche Wasserratte. Er verbringt jede freie Minute mit Jetskifahren und Flirten, doch bei der WaPo hält er das Steuer fest in der Hand. Und dann ist da noch Lena Preser (Romy Vreden), die Sekretärin der Truppe, die mit ihrer Beharrlichkeit immer wieder erstaunliche Erkenntnisse vom Grund des Bodens holt. Unter den strengen Augen der ehrgeizigen Chefin Maria Kruppka (Karen Böhne) löst das Ermittler-Team die spannendsten Fälle und gerät immer wieder mit dem arroganten Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky) von der Hauptdienststelle aneinander. Doch der "WaPo Duisburg" kann keiner das Wasser reichen."WaPo Duisburg" ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH (Produzent: Tobias Rosen, ausführende Produzentin: Marie Rechberg) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien für Das Erste. Die Redaktion haben Elke Kimmlinger und Nils Wohlfarth (beide WDR). Die Regie führen Matthias Koßmehl und Christine Rogoll, Headautor ist Arne Ahrens. Es entstehen acht Folgen mit einer Länge von knapp 48 Minuten.Gedreht wird bis Ende August 2021 in Duisburg, Köln und Umgebung.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deUlrike M. Schlie und Dana Niessen, Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-12, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4936952