Köln (ots) - Zum 60. Geburtstag von Prinzessin Diana zeigt GEO Television am Donnerstag 1. Juli 2021, 20:15 Uhr, alle vier Folgen von "Royals Declassified - Geheimakte Königshaus" an einem Abend als Deutschlandpremiere. Die Arbeit und das Privatleben der britischen Royals unterliegen der höchsten Geheimhaltung - doch kein Dokument bleibt für immer unter Verschluss. In der spannenden Doku-Serie gehen Journalisten den faszinierenden Geheimnissen des britischen Königshauses auf die Spur: die Auswertung bisher unveröffentlichter Dokumente des London National Archives, des Churchill Archives und weiterer Archive wirft dabei ein neues Licht auf die Queen und ihre Familie - dank dieser neuen Erkenntnisse und mit Hilfe spannender Interviews erzählt diese facettenreiche Doku-Serie vier besondere Geschichten rund um das britische Königshaus."Royals Declassified - Geheimakte Königshaus" schildert die wahren Gründe für Prinzessin Dianas vielsagendes TV-Interview, das 1995 beinah die britische Monarchie stürzte: Als Prinzessin Diana 1995 für ein BBC-Interview vor die Kameras tritt, verwandelt sich dieses in eine weltweite Mediensensation - denn Diana offenbart dort nicht nur viele Details aus ihrem Privatleben, sondern stellt auch Mutmaßungen über die Zukunft des Königshauses an. 25 Jahre nach der TV-Ausstrahlung zeigt sich jedoch, dass Dianas Interview eine fragwürdige Entstehungsgeschichte verbirgt.Die Episode 1/4 "Diana: die Wahrheit hinter dem Skandal-Interview" können Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/geo-television/index.html?id=4b85c0c2-c7a5-11eb-8851-001a4aa4401c) bereits im Media Hub sehen.Die Doku-Serie beleuchtet auch das vertraute Verhältnis der Queen zu ihren Premierministern und erzählt von ihren historischen Spannungen mit Margaret Thatcher, die eine Verfassungskrise auslösten. Sie erzählt davon, wie es einem russischen Agenten gelang, im Buckingham Palast zu spionieren und von der langen Ehe der Queen und ihrem Verhältnis zu ihrer Familie.Was genau bespricht die Queen mit ihren Premierministern während der wöchentlichen Audienzen? Und wie groß ist ihr Einfluss auf diese Politiker? Wurde Prinzessin Diana 1995 von der BBC mit gefälschten Dokumenten zur Interview-Zusage manipuliert? Wieso genoss der 1979 enttarnte Doppelagent Sir Anthony Blunt bis dahin 30 Jahre lang das Vertrauen des britischen Königshauses? Und welche Höhen und Tiefen erlebte die Queen in ihrer 73-jährigen Ehe mit Prinz Philip?Dank bisher unveröffentlichter Dokumente, Fotos und Archivfilme sowie erhellender Interviews mit Adelsexperten, Historikern und Journalistinnen deckt "Royals Declassified - Geheimakte Königshaus" bis heute unbekannte Facetten der faszinierenden Geschichte der britischen Königsfamilie auf.Die Episoden 1-4:Folge 1: "Diana: die Wahrheit hinter dem Skandal-Interview".Folge 2: "Queen Elizabeth und die Premierminister".Folge 3: "Liebe, Ehre und die Krone".Folge 4: "Der Spion im Palast".Fotos und weitere Informationen finden Sie im Media Hub der Mediengruppe RTL.Pressekontakt:Frank RendezSenior Manager Kommunikation & PR RTL,Sendersprecher GEO, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living.Tel: +49 221 456-74246Mobil: +49 170 4564301E-Mail: frank.rendez@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: GEO Television, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148256/4936978