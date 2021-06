Linz (www.anleihencheck.de) - Obwohl kein Kurswechsel in der aktuellen Geldpolitik zu erwarten ist, ist trotzdem die morgige Ratssitzung der EZB ein wichtiges Ereignis in dieser Handelswoche, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Danach würden noch Inflationsdaten aus Amerika veröffentlicht. Da heute keine wichtigen Zahlen auf dem Plan stünden, sollte der Tag ruhig verlaufen mit Kursen knapp unter 1,2200 EUR/USD. (09.06.2021/alc/a/a) ...

