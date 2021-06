Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) ist das Schlüsselereignis des Tages, so die Experten von XTB.Es werde keine Änderung der Zinsen oder Asset-Käufe erwartet. Händler sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass die BoC beim letzten Mal eine hawkische Überraschung geliefert habe, indem sie gesagt habe, dass sie nun erwarte, dass die Flaute in der Wirtschaft im Jahr 2022 absorbiert werde, anstatt wie zuvor angenommen 2023. Nichtsdestotrotz wachse die Erwartung, dass die heutige Ankündigung ein Nicht-Ereignis sein könnte. Warum? Es werde gesagt, dass die Bank of Canada für einige Zeit an der Seitenlinie bleiben und beobachten werde, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln würden. Außerdem werde es nach der heutigen Sitzung keine Pressekonferenz von Gouverneur Macklem geben, sodass es unwahrscheinlich sei, dass die Bank of Canada heute eine größere Ankündigung mache. ...

