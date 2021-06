Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach rund 20 Jahren gibt es nun erstmals wieder Licht am Ende des Tunnels: Mit dem Wirkstoff Aducanumab sagt der US-amerikanische Konzern Biogen der degenerativen Erkrankung Alzheimer den Kampf an. Als bisher einziger Hoffnungsschimmer verlangsamt der Wirkstoff die Fortschreitung der Krankheit - gegenwärtige Präparate bekämpfen dagegen lediglich auftretende Symptome. Nach der kürzlich erfolgten Zulassung durch die FDA wurden die Karten neu gemischt… In der aktuellen Ausgabe von Money Train sprechen Martin Weiß und Michel Doepke über die Zukunft des vielversprechenden Medikamentes von Biogen und welcher Trend bei den entsprechenden Wertpapieren zu erwarten ist.