Vancouver, Kanada - 9. Juni 2021 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV) ("Tier One" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab heute an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol TSLV gehandelt werden. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine peruanische Genehmigung Inicio de Actividades (Beginn der Aktivitäten") erhalten hat, die dem Unternehmen die Genehmigung erteilt, mit seinem ersten Bohrprogramm auf dem zu 100 %[1] unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Curibaya im Süden Perus zu beginnen. Mit dieser Genehmigung hat das Unternehmen das Genehmigungsverfahren mit der peruanischen Bergbaubehörde MINEM abgeschlossen.

Tier One hat einen Vertrag mit G&G Drilling unterzeichnet und die Vorbereitungen für das anstehende Bohrprogramm sind im Gange. Dazu gehören der Ausbau des Camps vor Ort, der Transport der Ausrüstung und der Bau von Bohrflächen. Außerdem wird Wasser von einem lokalen autorisierten EPS-Wasserversorgungsunternehmen zum Curibaya-Projekt transportiert. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen bei Curibaya in diesem Monat beginnen und mehrere Wochen andauern werden.

Peter Dembicki, Präsident, CEO & Direktor:

"Wir freuen uns, zusammen mit vielen anderen erfolgreichen Bergbauunternehmen den Handel an der TSXV, einer international anerkannten Börse, aufzunehmen. Die Tatsache, dass wir über ein vollständig genehmigtes Explorationsprogramm verfügen, ermöglicht es uns, noch in diesem Monat mit den Bohrungen auf den äußerst aussichtsreichen Zielen zu beginnen, die wir auf unserem Vorzeigeprojekt Curibaya identifiziert haben. "

"Der Handel an der OTCQB wird es uns ermöglichen, unser Publikum zu erweitern und unseren US-Aktionären einen besseren Zugang zu bieten. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr, das mit zahlreichen Katalysatoren gefüllt ist, während wir unser Projektportfolio vorantreiben. "

David Smithson, SVP, Exploration kommentierte:

"Es war unglaublich zu beobachten, wie sich Curibaya von einer Bachsediment-Anomalie im Jahr 2016 zu einem neu erkannten epithermalen System aus dem Paläozän entwickelt hat - unseres Wissens nach das erste seiner Art in diesem Teil Perus, das durch weit verbreitete, hochgradige Adern mit bis zu 298 kg/t Ag und 934 g/t Au definiert ist, die beprobt wurden. Unsere geophysikalischen Daten bestätigen, dass das Potenzial für ein Mineralisierungsfenster besteht, das sich 750 m unterhalb des hochgradigen Fußabdrucks an der Oberfläche erstreckt, mit einer Gesamtgröße von 1,4 km x 1,8 km x 750 m. Wir freuen uns darauf, die ersten Löcher in diese großflächige Chance zu setzen und ihr Potenzial als Weltklasse-Entdeckung zu realisieren. "

OTCQB-Notierung:

Die Gesellschaft beantragt die Zulassung ihrer Stammaktien zum Handel am OTCQBÒ Venture Market (der "OTCQB"), einer US-amerikanischen Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Veröffentlichung der Aktien des Unternehmens am OTCQB unterliegt weiterhin der Genehmigung eines Formulars 211 durch FINRA, der Erfüllung der OTCQB-Zulassungsstandards und der Zustimmung der OTCQB Markets Group. Das Unternehmen wird weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald seine Stammaktien den Handel an der OTCQB aufnehmen.

Der OTCQB-Markt ist ein erstklassiger Marktplatz für Unternehmen in der Frühphase und in der Entwicklung, der sich verpflichtet hat, ein qualitativ hochwertiges Handels- und Informationserlebnis für US-Investoren zu bieten. Anleger finden auf der OTC Markets-Website Echtzeit-Level-2-Kurse und Marktinformationen für OTCQB-gelistete Unternehmen.

Tier One ist der Ansicht, dass der Handel an der OTCQB seine Sichtbarkeit auf den US-Kapitalmärkten erhöhen wird. Das Unternehmen wird auch weiterhin an der TSXV unter dem Symbol TSLV gehandelt.

Michael Henrichsen (Chefgeologe), P.Geo ist die QP, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung übernimmt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse im Südwesten Perus Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Emilia, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya, das sich rasch auf sein erstes Bohrprogramm zubewegt. Tier One strebt eine Börsennotierung in den USA an, die im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein soll. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

Vorausschauende und allgemeine Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen und Pläne ausdrücken oder diskutieren, die keine historischen Fakten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein und können Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollten entsprechend gelesen werden. Die enthaltenen Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die erfolgreiche Beantragung der OTCQB-Börsennotierung des Unternehmens, was nicht zugesichert werden kann, sowie in Bezug auf seine Explorationspläne.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

