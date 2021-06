Hamburg (ots) - Die wiedergewählte evangelische Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs kritisiert in einem Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT manche Pfarrerinnen und Pfarrer. Zwar nehme das Machotum in der Kirche ab und es gebe in der evangelischen Kirche "eine ganz neue Generation von Männern, die auf Diversität setzt und Teamarbeit". Früher habe es oft Bischöfe gegeben, die anderen die Welt erklärten. "Gravierender als Dominanzgehabe finde ich übrigens Narzissmus und Eitelkeit", so Fehrs in der ZEIT. "Auch Menschen im Pfarramt sind nicht davor gefeit, sich zu sehr für ihre Wirkung zu interessieren."



In einem gemeinsamen Interview mit ihrer älteren Schwester, der Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, äußern sich beide auch zu den Chancen von Frauen in Führungspositionen. So gebe es in Deutschland noch immer weniger Uni-Präsidentinnen als -Präsidenten. "Aber wenn man einmal die gläserne Decke durchbrochen hat und an der Spitze steht, hat man keine Nachteile mehr", so Sabine Kunst in der ZEIT. Sie habe sogar davon profitiert, dass sie unterschätzt wurde. "Manch einer dachte anfangs: Ach, da kommt die Kleine um die Ecke. Und war dann überrascht, wie hartnäckig ich bin."



Fehrs sagt: "Ich selbst habe mich nie benachteiligt gefühlt, allerdings sind Frauen im leitenden Amt immer noch unterrepräsentiert."



Pressekontakt:



Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen für

Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE

ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:

040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).



Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/4937027

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de