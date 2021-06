Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Saturn Oil & Gas Inc.



Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L1076



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,46 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Saturn Oil & Gas Inc. bestätigt den Abschluss der zuvor angekündigten Akquisition des Ölfeld Oxbow im Südosten von Saskatchewan

Saturn Oil & Gas Inc. hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte transformative Akquisition der Oxbow Assets im Südosten von Saskatchewan von der Crescent Point Energy Corp. erfolgreich abgeschlossen hat. Wie in unserem jüngsten Transaction Update (http://www.more-ir.de/d/ 22497.pdf) beschrieben, erwarb Saturn ca. 6.700 boe/d (~95% Leichtöl und Flüssigkeiten) mit über 450 Netto-Landabschnitten.



Der Gesamtpreis für die Akquisition betrug 93 Mio. $. Wie bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. Mai 2021, 17. Mai 2021, 28. Mai 2021 und 4. Juni 2021 angekündigt, wurde die Akquisition durch die Aufnahme eines vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 87,0 Mio. $ sowie durch eine vermittelte und nicht vermittelte Privatplatzierung finanziert, die zusammen einen Bruttoerlös von 32,8 Mio. $ einbrachten. Das vorrangig besicherte Darlehen wurde von einem in New York ansässigen Family Office gezeichnet.



'Der Abschluss dieser transformativen Akquisition hat Saturn wirklich zu neuen Höhen geführt und unsere Marke zu einem sehr attraktiven Kaufpreis auf die Landkarte gesetzt', sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. 'Wir haben unser Portfolio um hochwertige Leichtöl-Assets erweitert, die nun ein robustes langfristiges Inventar an zukünftigen Entwicklungsbohrzielen aufweisen, die bei den aktuellen Rohstoffpreisen sehr wirtschaftlich sind. Das Saturn-Team freut sich über die Möglichkeit, überzeugende Renditen für unsere Aktionäre zu erwirtschaften und gleichzeitig dazu beizutragen, den wachsenden Energiebedarf der Welt auf umweltverträgliche Weise unter den strengen kanadischen Vorschriften zu decken.'



Highlights der strategischen Akquisition



Die Akquisition stärkt die finanzielle und operative Stärke von Saturn durch die Hinzufügung einer qualitativ hochwertigen Leichtölbasis mit sehr geringem Rückgang (12%), die bei den derzeitigen Preisen voraussichtlich einen robusten freien Cashflow generieren wird. Darüber hinaus steht die Akquisition im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, unterbewertete, risikoarme Assets zu erwerben und zu entwickeln, die den Aufbau eines starken Portfolios mit strategischen Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen. Die Oxbow-Vermögenswerte produzieren in erster Linie aus den Formationen Frobisher und Midale, verfügen über einen beträchtlichen Bestand an Zielen für Workover, Erschließung und Optimierung und werden in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich 65-70 Mio. $ an Nettobetriebseinnahmen generieren.



Finanzierungen



Das vorrangig besicherte Darlehen in Höhe von 87,0 Millionen US-Dollar wurde von einem in New York ansässigen Family Office vollständig gezeichnet.



Prudential Capital Energy Partners, L.P. hat zugestimmt, seine laufenden Kredite nachrangig zu stellen, bestimmte frühere Kreditausfälle zu erlassen, die Laufzeit der bestehenden revolvierenden Note Facility zu verlängern und 30.505.122 bestehende Aktienkauf-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,235 $ und einem Verfallstermin am 14. September 2022 zu kündigen.



Prudential werden dafür 43.800.000 Millionen Aktienkaufoptionsscheine mit einem Ausübungspreis von 0,16 $ und einem Verfallstermin zum früheren Zeitpunkt der Fälligkeit des Kredits (November 2024) oder 12 Monate nach der vorzeitigen Rückzahlung der Kreditfazilität gewährt.

Beratung



Alvarez & Marsal Canada Securities ULC ('A&M') fungierte als exklusiver Finanzberater von Saturn in Bezug auf das Senior Secured Term Loan und die Akquisition, während Dentons Canada LLP als Rechtsberater von Saturn in Verbindung mit der Akquisition, den Privatplatzierungen und dem Senior Secured Term Loan fungierte.



A&M ist berechtigt, 3.000.000 Spezial-Vergütungs-Warrants zu erhalten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22571.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.06.2021 (12:42 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 09.06.2021 (13:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°