EU-Kommission leitet wegen EZB-Urteils Verfahren gegen Deutschland ein

Die EU-Kommission hat wegen des umstrittenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, geht sie "wegen der Verletzung grundlegender Prinzipien des EU-Rechts" gegen Deutschland vor. Dabei gehe es auch um die "Beachtung der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs".

OECD-Frühindikator deutet auf stetige Konjunkturerholung

Der Frühindikator der OECD weist auf eine stetige Konjunkturerholung in den meisten großen Volkswirtschaften hin. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte, stieg der Indikator im Mai um 0,21 Prozent auf 100,5 Punkte. Im April hatte der Index um 0,27 Prozent und im März um 0,28 Prozent zugelegt. "Für alle großen OECD-Volkswirtschaften deuten die Frühindikatoren nun auf eine stetige Expansion hin", hieß es.

Deutscher Maschinenbau erwartet für 2021 Produktionplus von 10 Prozent

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben ihre Produktionsprognose für das laufende Jahr angehoben. Wie der Branchenverband VDMA mitteilte, wird für 2021 nun ein preisbereinigter Produktionszuwachs von 10 (bisher: 7) Prozent erwartet. Laut VDMA gewinnt die Konjunktur im Maschinen- und Anlagenbau zunehmend an Fahrt. In den ersten vier Monaten des Jahres stieg die Produktion auf Jahressicht um 6 Prozent, die Auftragseingänge wuchsen, und die Kapazitätsauslastung nahm zu.

Kukies stellt "pragmatische" Umsetzung von Basel 3 in Aussicht

Finanzstaatssekretär Jörg Kukies hat eine pragmatische Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 in der EU in Aussicht gestellt. Bezugnehmend auf eine Initiative Deutschlands, Frankreichs, Dänemarks und Luxemburgs sagte Kukies der Financial Times, der Vorschlag ziele auf einen "pragmatischen" Weg, Basel 3 einerseits genau und regelgerecht zu implementieren, andererseits aber den von den G20 gegebenen Auftrag zu erfüllen, dass es dabei zu keinem signifikanten Anstieg der Eigenkapitalanforderungen kommen solle.

Rabobank: Inflationsanstieg größtenteils vorübergehend

Der weltweit zu beobachtende Anstieg der Inflationsraten ist nach Einschätzung der Rabobank größtenteils vorübergehender Natur. "Die Kombination eines höheren Preisdrucks in der Pipeline und eines niedrigen Preisdrucks auf Einzelhandelsebene deutet darauf hin, dass es bei den Herstellern zu einer Margenkompression kommt und spricht gegen eine nachfragegetriebene Inflation", heißt es in einem Kommentar der Bank.

Deutsche Bank: Inflationsanstieg nicht nur vorübergehend

Chinas Erzeugerpreisdaten sprechen aus Sicht von Deutsche-Bank-Volkswirt Jim Read gegen die Theorie, dass der weltweite Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur ist. "Dong Lijuan, ein Ökonomen der staatlichen Statistikbehörde, hat erklärt, dass von der Jahresrate von 9 Prozent (beim Erzeugerpreisindex) nur 3 Prozentpunkte auf Basiseffekte entfielen, aber 6 Punkte auf neue Preisanstiege", schreibt Reid in seinem Morgenkommentar. Das spreche gegen ein rein vorübergehendes Phänomen, zumal Chinas Regierung bereits mit verstärkten Preiskontrollen drohe.

BGA: Lieferkettenprobleme belasten Importe

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat angesichts der jüngsten Außenhandelszahlen die negativen Auswirkungen von Lieferengpässen betont. "Während die Exporte dank starker Nachfrage aus den USA und China weiter ansteigen, manifestieren sich die zahlreichen Lieferengpässe der letzten Monate nun in einem leichten Rückgang der Importe", erklärte BGA-Präsident Anton Börner. "Dafür sind insbesondere hohe Kapazitätsauslastungen, Rohstoffengpässe und weltweite Logistikprobleme verantwortlich."

BDI: Aufholjagd des Außenhandels lässt auf sich warten

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigt sich ernüchtert über die jüngsten Statistikzahlen für den deutschen Außenhandel. "Die Aufholjagd des deutschen Außenhandels lässt aktuell noch auf sich warten", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Auch wenn die Ausfuhren momentan noch nicht so stark wüchsen wie gedacht, rechne die deutsche Industrie für das Gesamtjahr aber "mit einer kräftigen Erholung der Exporte". Mit abnehmenden Lieferengpässen dürften Industrieproduktion und Ausfuhren wieder deutlicher steigen.

IAB: Existenzängste deutscher Betriebe nehmen deutlich ab

Der Anteil der deutschen Betriebe, die sich akut in ihrer Existenz bedroht sehen, hat sich nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Mai deutlich verringert. Wie das IAB im Ergebnis einer repräsentativen Befragung mitteilte, fiel er auf 8 (April: 13) Prozent. "Die Inzidenzwerte entspannen sich vielerorts, parallel dazu blicken auch die privatwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland wieder optimistischer in die Zukunft", sagte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger.

Bundesregierung sieht bessere Schwarzarbeitsbekämpfung

Die Bundesregierung hat eine Ausweitung der branchenübergreifenden Schwarzarbeitsbekämpfung durch beschlossene Maßnahmen betont. "Illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit sind keine Kavaliersdelikte", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), nachdem das Kabinett den 14. Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen der Bekämpfung illegaler Beschäftigung beschlossen hat. "Sie zerstören die Grundlagen unseres Gemeinwesens und eines ordentlichen Miteinanders."

Vollregister zur Geldwäschebekämpfung kommt

Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat der Bundestags-Finanzausschuss die Schaffung von mehr Transparenz über deutsche Gesellschaften und ihre wirtschaftlich Berechtigten gebilligt. Der Finanzausschuss habe das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz beschlossen, teilte der SPD-Finanzexperte Jens Zimmermann mit. Damit werde das Transparenzregister umfassender und digitaler gemacht, mit dem die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen identifiziert und so illegale Finanzströme aufgedeckt werden können. Der offizielle Beschluss des Bundestagsplenums ist für Donnerstagabend geplant.

Nordea: Keine Überraschungen von der Bank of Canada

Nordea-Analyst Christian Lawrence erwartet, dass die Sitzung des geldpolitischen Rats der Bank of Canada (BoC) am Mittwoch keine Überraschung wie die am 21. April bringen wird, als das Gremium erste Zinserhöhungen für 2022 in Aussicht stellte und das Tempo der Wertpapierkäufe senkte. "Seitdem ist die Rhetorik vorsichtiger geworden, weil die Impfungen (gegen das Coronavirus) nur langsam vorangehen und Lockdowns die Wirtschaft belasten", schreibt Lawrence in einem Kommentar.

Australiens Regierungschef fordert vor G7-Gipfel Reform der WTO

Der australische Premierminister Scott Morrison hat vor dem G7-Gipfel eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) gefordert, um mächtige Länder wie China in die Schranken weisen zu können. Morrisson sagte am Mittwoch in Perth, das regelbasierte weltweite Handelssystem sei derzeit "ernsthaften Belastungen" ausgesetzt. Der beste Weg, um gegen "wirtschaftlichen Zwang" vorzugehen, sei die Wiederherstellung des verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus der WTO.

El Salvador ebnet mit neuem Gesetz Weg für Bitcoin als Zahlungsmittel

Ob der Erwerb von Grundstücken oder die Zahlung von Steuern - in El Salvador soll die Kryptowährung Bitcoin künftig als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. Die Abgeordneten des zentralamerikanischen Landes verabschiedeten ein entsprechendes Gesetz, dass die Verwendung der extrem volatilen Kryptowährung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ermöglichen soll. Die Hauptwährung in El Salvador ist bisher der US-Dollar. Wie die Verwendung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel umgesetzt werden soll, blieb zunächst unklar.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 4. Juni -3,1% auf 645,4 (Vorwoche: 665,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 4. Juni +0,3% auf 262,1 (Vorwoche: 261,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 4. Juni -5,1% auf 2.869,2 (Vorwoche: 3.022)

Mexiko Verbraucherpreise Mai +0,20% (PROG: +0,17%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Mai +0,53% (PROG: +0,48%) gg Vm

