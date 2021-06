Düsseldorf (ots) - Die Themen Verantwortungsbewusstsein, Nachhaltigkeit, Natürlichkeit, gesunde Inhaltsstoffe und Empowerment rücken immer weiter in den Mittelpunkt des Interesses. Schön zu sehen, dass auch im Konsumgüter- und Mode-Bereich immer mehr Marken auf Bio-Produkte, mehr Recycling, mehr Sustainability und den guten Zweck setzen. Wer sich für Produkte interessiert, die etwas mehr Tiefgang haben, als einfach nur gut auszusehen oder köstlich zu schmecken, darf sich über einige Neuheiten auf dem Markt freuen:1: Der Bio-Snack Spezialist foodloose begeistert Fans des gesünderen Naschens mit Nussriegeln, Nut Butter Bites, Fruchtgummis & Co. Die Produkte sind allesamt bio, vegan, laktose- und glutenfrei sowie ohne raffinierten Zucker, Aromen oder sonstige Zusätze. Nun ist foodloose auch Plastik- und klimaneutral zertifiziert. Außerdem spendet das Unternehmen 1% seiner Umsätze an soziale Projekte. Die neusten Riegel im Sortiment sind Amy Apple, Isla Banana und Party Tropicana, die für je 1,59 Euro (UVP) im Einzelhandel und auf www.foodloose.net erhältlich sind.2: Das italienische Swimwear Label Calzedonia hat einen neuen Stoff aus recycelten PET-Flaschen eingeführt, der super soft und schnelltrocknend ist. So finden in der Calzedonia Linie "Indonesia Eco" pro Bikini-Set 5 Halbliter-Plastikflaschen ein zweites Leben, pro Badeanzug werden 7 Flaschen recycelt. Garn und Futter sind GRS-zertifiziert. Das hier abgebildete Modell ist für 59,90 Euro unter www.calzedonia.de erhältlich.3: Das Schmuck-Label Elli by Julie & Grace mit seiner eigenen Manufaktur auf Bali, möchte ein Zeichen für Women Empowerment setzen. Deswegen wurde ein Set designt, von dessen Erlös 20% an die Organisation Bali WISE gehen, die Frauen auf Bali durch berufliche Ausbildung eine Perspektive und eine stabile Zukunft bieten möchte. Das Schmuck-Set besteht aus Kette und Ohrhängern und ist für 64,90 Euro auf www.julie-grace.de erhältlich.4 und 5: Auch das Lingerie-Label Intimissimi setzt auf Recycling. Die Styles der "Nature's Dream" Linie bezaubern mit einer besonders romantischen Optik. Die Spitze enthält Recyclingfasern und ist mit Farbstoffen pflanzlichen Ursprungs gefärbt. Die Bluse für 49,90 Euro sowie BH (35,90 Euro) und Slip (15,90 Euro) sind unter www.intimissimi.de erhältlich.6: Unter dem Motto "Be the change" hat Tezenis ebenfalls eine neue Lingerie Linie auf den Markt gebracht. Die Spitze der Modelle ist aus recyceltem Polyamid gefertigt und überzeugt in Farben wie Pink, Flieder, Weiß und Creme. Der abgebildete BH ist für 16,99 Euro, der Slip für 5,99 Euro unter www.tezenis.de erhältlich.7: Das Schmuck-Label Lilou Paris hat einen wunderhübschen Herzflügel-Anhänger designt, der in Silber oder mit 23kt Vergoldung erhältlich ist. Das Beste daran: pro verkauftem Anhänger gehen 10 Euro an die IT'S FOR KIDS Stiftung, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt. Der Charity-Herzflügel ist für 29 Euro auf www.lilouparis.com/de erhältlich.8: Genesis Footwear ist eine Sneaker-Brand, die sich auf Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen unserer Welt konzentriert, ohne dabei auf guten Style zu verzichten oder Kompromisse beim Design einzugehen. Hier kommen je nach Turnschuh-Modell Materialien wie Bananenblattfasern, recycelte Plastikflaschen, veganes Leder auf Kaktusbasis oder upcycelte Militärbettdecken zum Einsatz. Das abgebildete Modell ist unter www.genesisfootwear.com für 129,90 Euro erhältlich.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: JuLi PR & Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117889/4937127