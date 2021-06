Die Deutschen verbrennen beim Sparen weiter viel Geld. In den letzten zehn Jahren haben sie insgesamt 216,6 Mrd. Euro an Kaufkraft verloren. Und ein Ende ist nicht in Sicht. 2021 droht ein weiterer Kaufkraftverlust von mehr als 45 Mrd. Euro. Seit Januar 2011 erzielten deutsche Verbraucher nominal 86,8 Mrd. Euro Sparzinsen auf ihre Einlagen bei Banken. Was nach viel klingt, ist real ein massiver Wertverlust. Nach Abzug der Inflation steht im gleichen Zeitfenster ein Kaufkraftverlust von 216,6 Mrd. ...

