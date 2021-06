DJ EZB-Rat berät im Juni über Strategieprüfung - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in diesem Monat bei einem dreitägigen Treffen in der Nähe Frankfurts über ihre laufende Strategieprüfung beraten. Es wird das erste Mal sein, dass die 25 Mitglieder des EZB-Rates seit Beginn der Corona-Pandemie wieder physisch zusammenkommen - vorausgesetzt, die Corona-Lsge lässt es zu, wie Reuters unter Berufung auf vier mit den Plänen vertraute Personen berichtet. Ziel sei es, erhebliche Fortschritte bei der laufenden Strategieüberprüfung zu erzielen. Es sei aber nicht sicher, ob das auch erreicht werde.

Die EZB will im Herbst über die Ergebnisse der Prüfung informieren. Aus Äußerungen einzelner Ratsmitglieder lässt sich schließen, dass die EZB künftig mit einem symmetrischen Inflationsziel von 2 Prozent arbeiten wird. Das aktuelle Ziel lautet auf "unter, aber nahe 2 Prozent".

