Am Dienstag war die nach Marktwert bedeutendste Digitalwährung deutlich unter Druck geraten und auf weniger als 32'000 Dollar abgerutscht.Frankfurt - Der Bitcoin hat am Mittwoch einen guten Teil seiner deutliche Verluste vom Vortag wettgemacht. Im Tageshoch stieg die nach Marktwert bedeutendste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp um etwa sechs Prozent auf 35'450 US-Dollar. Am Dienstag war sie deutlich unter Druck geraten und auf weniger als 32'000 Dollar abgerutscht. Das Rekordhoch von Mitte April bei knapp 65'000...

