Googles Smartphone-Portfolio scheint zu spannender werden, als es mit dem Pixel 6 ohnehin schon ist. Es wird spekuliert, dass der Android-Entwickler in diesem Jahr sein erstes Foldable vorstellen könnte. Während Samsung und andere Hersteller wie Huawei und Motorola schon ihre zweiten und dritten Foldable-Generationen am Start haben, deutet sich an, dass Google bis Ende 2021 sein erstes faltbares Smartphone aus dem Hut zaubern könnte. "Pixel Fold": Google könnte sein erstes Foldable im Oktober zeigen Letzte Informationen über das Pixel-Foldable stammen vom südkoreanischen Branchenmagazin The Elec...

