Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Am 10. Juni findet die vierteljährliche geldpolitische Sitzung statt, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management.Die Experten würden erwarten,- dass die EZB ihre Zinssätze auf dem Rekordtief halte.- keine wesentliche Änderung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) sowie keinen Hinweis darauf, dass das Programm vor März 2022 zurückgefahren werde. Was die Wortwahl angehe, könnte sich die EZB nach Meinung der Experten zu "höheren" PEPP-Käufen im dritten Quartal verpflichten und gleichzeitig ihre Flexibilität während der Sommermonate betonen. Was die Formulierung angehe, würden die Experten denken, dass die EZB sich zu "höheren" PEPP-Käufen im dritten Quartal verpflichten könnte und gleichzeitig die Flexibilität während der Sommermonate betone. Die bisherige Formulierung habe "deutlich höher" gelautet, was auf eine leichte Verlangsamung in Q3 gegenüber Q2 hinauslaufe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...