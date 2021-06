Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Manche Dinge sind absehbar und zugleich schwer vorstellbar, so Dr. Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin/Head of Research & Advisory bei der Helaba.Zum Jahreswechsel hätten die Inflationsraten teilweise noch im negativen Bereich notiert und die Notenbanken hätten sich um Deflationsrisiken gesorgt. Gerade in Deutschland seien die Inflationsraten im zweiten Halbjahr 2020 neben den weltweiten Trends zusätzlich durch die Mehrwertsteuersenkung nach unten gezogen worden. Bereits im Januar habe sich aber die Trendwende angedeutet: Zurück zu den alten Mehrwertsteuersätzen, steigende Rohstoffpreise, CO2-Bepreisung und ein höherer Mindestlohn seien dafür verantwortlich gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...