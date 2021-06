Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über Gefahren beim Radfahren ohne Helm und welche Vorteile eine Helmpflicht bringen würde am Donnerstag, 10. Juni 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Die Zahl der Unfälle, bei denen Radfahrer*innen verletzt wurden, ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz deutlich angestiegen. Es sind mehr Menschen mit dem Rad unterwegs und die Räder werden schneller, so die Polizei. Chirurginnen und Chirurgen sagen deshalb: Tragt endlich einen Helm! Am liebsten wäre ihnen sogar eine Helmpflicht. Denn durch einen Fahrradhelm ließen sich schlimme Schädelfrakturen verhindern. Doch viele Radfahrer*innen wollen das nicht, sie wollen stattdessen bessere Radwege. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Laura Czerny hat mit Verkehrspolizist*innen in Mainz, einem verunfallten Radfahrer, einem Chirurgen aus Bad Neuenahr und mit Radfahrer*innen im Westerwald gesprochen.Weitere Themen der Sendung:- Der Run auf den Impfstoff - Was das Ende der Priorisierung für hausärztliche Praxen und Patienten bedeutet- Immer mehr Banken verlangen Negativzinsen bzw. sogenannte "Verwahrentgelte"- Studiogast: Anja Kohl, ARD-Börsenexpertin- Landschaft contra Arbeitsplätze? - Bürgerinnen und Bürger in Maring-Noviand wehren sich gegen ein Gewerbegebiet- Wann gibt es wieder Konzerte? - Kulturschaffende im Land fordern Öffnungsperspektiven in Rheinland-Pfalz- Neuer Windkraftboom? Was sich Betreiber und Windkraft-Gemeinden nun erhoffen- Entzauberung einer Partei? Die Grünen vor dem Bundesparteitag"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.SWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4937327