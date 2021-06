Hamburg (ots) - Dreame Technology, Spezialist für elektronische Haushaltsreinigungsgeräte, bringt mit dem Dreame T30 (https://www.dreame-technology.com/de/products/dreame-t30) einen kabellosen Stabstaubsauger der neuesten Generation auf den Markt. Das Gerät ist mit modernster Technologie ausgestattet: So kann der Dreame T30 dank seines Schmutzerkennungs-Sensors die Saugleistung automatisch an die erkannte Staubmenge anpassen. Am 14. Juni wird der Dreame T30 europaweit bei AliExpress (https://de.aliexpress.com/item/1005002119757271.html) zu einem reduzierten Preis auf den Markt gebracht. Ab Ende Juli wird das innovative Gerät auch über Amazon erhältlich sein.Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Lebensstil der Menschen enorm verändert. Da sie mehr Zeit zu Hause verbringen, können Luftpartikel und versteckter Staub eine noch größere gesundheitliche Belastung darstellen, insbesondere für Menschen, die allergisch auf Hausstaubmilben reagieren. Dreame Technology ist sich dieser dringenden Nachfrage bewusst und bringt den Dreame T30 auf den Markt, um ein neues intelligentes Reinigungserlebnis für zu Hause zu ermöglichen.Branchenführender Motor und starke SaugkraftDer Dreame T30 ist mit einem 150K PRM Ultra-Hochgeschwindigkeitsmotor ausgestattet, der eine Saugkraft von 190AW erzeugt. Mit seiner Ganzmaschinenfilterung fängt der Staubsauger Mikropartikel wie Pollen und Bakterien auf und erzielt eine effektive Tiefenreinigung. Das 8-stufige Geräuschreduzierungssystem sorgt für ein angenehmes und leises Reinigungserlebnis.Lange Akkulaufzeit und herausnehmbares AkkupackDer Dreame T30 verfügt über einen 8*2900mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit einer Laufzeit von 90 Minuten im Eco-Modus. Das abnehmbare Akkudesign ermöglicht bequemes Recycling und Energiesparen. Mit einer stromlinienförmigen Konfiguration und intelligenter Kühlung hält der Dreame-Staubsauger den Akku in einer konstanten Temperatur, um eine gleichmäßige und starke Leistung zu garantieren.Intelligenter HD-Bildschirm und automatische Anpassung der Saugleistung je nach BedarfDer Dreame T30 besitzt zudem einen intelligenten HD-Bildschirm, der Echtzeitdaten anzeigt, um den Benutzer über die Reinigungsleistung, die Stauberkennung, den Filterwechsel sowie die Akkulaufzeit zu informieren. Darüber hinaus kann sein Schmutzerkennungssensor die Saugleistung automatisch an die erkannte Staubmenge anpassen. Mit anderen Worten: Wenn der Dreame T30 eine große Menge an Staub erkennt, wird die Saugleistung automatisch erhöht. Wenn die Staubmenge sinkt, wird die Saugleistung auf den normalen Modus reduziert.Markteinführung auf AliExpress mit TopangebotDie Markteinführung des Dreame T30 startet am 14. Juni mit einem Aktionsangebot von 379,99 US-Dollar (ca. 311 Euro) bei AliExpress (https://de.aliexpress.com/item/1005002119757271.html). Die ersten 150 Kunden erhalten kostenlos einen Dreame Cordless Rotary Electric Mop im Wert von 139 US-Dollar (ca. 114 Euro) hinzu. Ab Ende Juli wird das innovative Gerät auch über Amazon erhältlich sein. Die Lieferung erfolgt direkt aus Europa (7-Tage-Lieferung).Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für zuhause konzentriert -mit der Vision, die Lebensqualität der Nutzer weltweit durch Technologie zu verbessern.https://www.dreame-technology.com/deFacebook (https://www.facebook.com/dreametechnology/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech)Pressekontakt:Pressestelle Dreame Technology c/o Industrie-Contact AGUwe Schmidtuwe.schmidt@industrie-contact.comTel: +49 179 399 57 71Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/4937356