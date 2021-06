Am Aktienmarkt findet der MDAX aktuell keine klare Richtung. Das Börsenbarometer verliert 160 Punkte. Unverändert ist die Stimmung heute am Aktienmarkt. Der MDAX verlor minimal um 0,06 Prozent an Wert. Zuletzt notierte das Kursbarometer bei 33.764 Punkten. Die Gewinner des Handelstages Herausragende Aktien im Index sind zur Stunde die Papiere von Fraport: /fraport-aktie, MorphoSys: /morphosys-aktie und der Lufthansa: /lufthansa-aktie.

