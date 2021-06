Mündliche Präsentation der vorläufigen Ergebnisse der laufenden zulassungsrelevanten Phase-2-Studie mit Camidanlumab-Tesirin bei rezidiviertem/refraktärem Hodgkin-Lymphom

Die LOTIS-Studien zur Evaluierung von ZYNLONTA als Monotherapie und in Kombination mit anderen Wirkstoffen werden ebenfalls vorgestellt

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das in der Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) zur Behandlung hämatologischer Malignome und solider Tumore führend ist, gab heute bekannt, dass Abstracts zu Camidanlumab-Tesirin (Cami) und ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) zur Präsentation auf der 16. jährlichen International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) ausgewählt wurden.

"Wir freuen uns, dass vorläufige Ergebnisse aus unserer laufenden zulassungsrelevanten Phase-2-Studie mit Cami als Einzelwirkstoff für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom zur mündlichen Präsentation auf der ICML ausgewählt wurden", sagte Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. "Sehr gerne werden wir auch neu gewonnene Daten zu ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) als Mono- sowie als Kombinationstherapie beim diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom für Patienten, die neue Behandlungsoptionen benötigen, vorstellen."

Einzelheiten zu den mündlichen Präsentationen

Titel: Camidanlumab Tesirine Efficacy and Safety in an Open-label, Multicenter, Phase 2 Study of Patients (pts) with Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma (R/R cHL)

Session: Hodgkin Lymphoma

Tag/Uhrzeit: 22. Juni 2021, 14;45 bis 16:15 Uhr MESZ

Referent: Pier Luigi Zinzani, MD, PhD, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Istituto di Ematologia "Seràgnoli", und Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Università di Bologna, Bologna, Italien

Abstract-Nummer: 075

Einzelheiten zu den Posterpräsentationen

Titel: LOTIS 2 Follow-up Analysis: Updated Results from a Phase 2 Study of Loncastuximab Tesirine in Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma

Track: Aggressive NHL

Tag/Uhrzeit: 18. Juni 2021, 9 Uhr MESZ

Referent: Pier Luigi Zinzani, MD, PhD, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Istituto di Ematologia "Seràgnoli", und Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Università di Bologna, Bologna, Italien

Poster-Nummer: 177

Titel: A Phase 2 Randomized Study of Loncastuximab Tesirine (Lonca) Versus (Vs) Idelalisib in Patients (Pts) with Relapsed or Refractory (R/R) Follicular Lymphoma (FL) LOTIS-6

Track: Ongoing Trials

Tag/Uhrzeit: 18. Juni 2021, 9 Uhr MESZ

Referent: Carmelo Carlo-Stella, MD, Abteilung für Onkologie und Hämatologie, Humanitas Klinik- und Forschungszentrum IRCCS, und Humanitas University, Rozzano, Mailand, Italien

Poster-Nummer: 264

Titel: Phase 3 Randomized Study of Loncastuximab Tesirine plus Rituximab versus Immunochemotherapy in Patients with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma LOTIS-5

Track: Ongoing Trials

Tag/Uhrzeit: 18. Juni 2021, 9 Uhr MESZ

Referent: Carmelo Carlo-Stella, MD, Abteilung für Onkologie und Hämatologie, Humanitas Klinik- und Forschungszentrum IRCCS, und Humanitas University, Rozzano, Mailand, Italien

Poster-Nummer: 251

Titel: Clinical Activity of Loncastuximab Tesirine plus Ibrutinib in Non-Hodgkin Lymphoma: Updated LOTIS 3 Phase 1 Results

Track: New Drugs

Tag/Uhrzeit: 18. Juni 2021, 9 Uhr MESZ

Referent: Julien Depaus, MD, Abteilung für Hämatologie, CHU UCL Namur, Standort Godinne, Yvoir, Belgien

Poster-Nummer: 238

Über ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

ZYNLONTA ist ein auf CD19 abzielendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK). Sobald es an eine CD19 exprimierende Zelle gebunden ist, wird ZYNLONTA von der Zelle internalisiert, wo Enzyme eine Pyrrolobenzodiazepin-Nutzlast (PBD) freisetzen. Die hochwirksame Nutzlast bindet sich mit geringer Verzerrung an die kleine DNA-Furche und bleibt dadurch weniger sichtbar für die DNA-Reparaturmechanismen. Damit wird letztlich der Zellzyklus gestoppt, und die Tumorzellen sterben ab. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erteilte ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) die Zulassung für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-Zell-Lymphom nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie, einschließlich des nicht anderweitig spezifizierten (NOS) diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL), des DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom entsteht, sowie des hochgradigen B-Zell-Lymphoms. Diese Indikation wurde von der FDA aufgrund der Gesamtansprechrate im beschleunigten Verfahren zugelassen, und die fortgesetzte Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden.

Die von der FDA erteilte Zulassung basierte auf Daten aus der Studie LOTIS-2, einer umfangreichen (n=145) multinationalen, einarmigen klinischen Phase-2-Studie zu ZYNLONTA für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) DLBCL nach zwei oder mehr früheren systemischen Therapielinien. An der Studie nahm ein breites Spektrum stark vorbehandelter Patienten (median drei frühere Therapielinien) mit sehr schwer behandelbarer Erkrankung teil, darunter Patienten mit hochgradigem B-Zell-Lymphom. Zu den Probanden gehörten auch Patienten, die auf die Erstlinientherapie nicht angesprochen hatten, deren Erkrankung gegenüber allen früheren Therapielinien refraktär war und Patienten, die sich vor der Behandlung mit ZYNLONTA einer Stammzelltransplantation und einer CAR-T-Therapie unterzogen hatten. Die Studienergebnisse zeigten eine Gesamtansprechrate (ORR) von 48,3 Prozent (70/145 Patienten), darunter ein vollständiges Ansprechen (CR) von 24,1 Prozent (35/145 Patienten) und ein teilweises Ansprechen (PR) von 24,1 Prozent (35/145 Patienten). Die mediane Dauer bis zum Ansprechen lag bei 1,3 Monaten. Zum jüngsten Stichtag für die Studienprobanden lag die mediane Ansprechdauer (mDoR) bei 13,4 Monaten. In einer gepoolten Sicherheitspopulation waren die häufigsten unerwünschten Reaktionen (=20 %) Thrombozytopenie, erhöhte Gamma-Glutamyltransferase-Werte, Neutropenie, Anämie, Hyperglykämie, erhöhte Transaminase-Werte, Müdigkeit, Hypoalbuminämie, Ausschlag, Ödeme, Übelkeit und muskuloskelettale Schmerzen. In der Studie LOTIS-2 waren die häufigsten behandlungsbezogenen unerwünschten Reaktionen 3. oder höheren Grades (=10 %) Neutropenie (26,2 %), Thrombozytopenie (17,9 %), erhöhte Gamma-Glutamyltransferase-Werte (17,2 %) und Anämie (10,3 %).

ZYNLONTA wird außerdem auch in Kombinationsstudien als Therapieoption für andere B-Zell-Malignome und in früheren Therapielinien evaluiert.

Über Camidanlumab-Tesirin (Cami)

Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301) ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das aus einem monoklonalen Antikörper besteht, der an CD25 (HuMax-TAC, lizenziert von Genmab A/S) bindet und mit der Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Dimer-Nutzlast Tesirin konjugiert ist. Einmal an eine CD25-exprimierende Tumorzelle gebunden, wird Cami in die Zelle internalisiert, wo Enzyme den PBD-basierten Sprengkopf freisetzen und die Zelle abtöten. Dies gilt sowohl für CD25-exprimierende Tumorzellen als auch für CD25-exprimierende Tregs. Die intratumorale Freisetzung des PBD-Sprengkopfes kann auch zum "Bystander-Killing" benachbarter Tumorzellen führen. Außerdem hat sich gezeigt, dass PBDs den immunogenen Zelltod induzieren. Alle diese Eigenschaften von Cami können die immunvermittelte Anti-Tumor-Aktivität verbessern.

Cami wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studie an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) sowie in einer klinischen Phase-1b-Studie als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab bei soliden Tumoren untersucht.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende AWK ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. Auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen wird ZYNLONTA in fortgeschrittenen klinischen Studien geprüft. Cami (Camidanlumab-Tesirin) wird in einer späten klinischen Studie bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom und in einer klinischen Phase-1b-Studie bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren geprüft. Neben ZYNLONTA und Cami hat das Unternehmen mehrere PBD-basierte AWK in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

DC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und unterhält Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA ist eine Marke von ADC Therapeutics SA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210609005692/de/

