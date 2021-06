Für grundlegenden Auftrieb am Ölmarkt sorgt seit längerem die vielerorts entspanntere Corona-Lage, insbesondere in den USA, China und weiten Teilen Europas.New York / London - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren Höhenflug wieder aufgenommen und sind auf mehrjährige Höchststände gestiegen. Im Tageshoch kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,82 US-Dollar, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf 70,63 Dollar. Während Brent den höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreichte, kletterte der WTI-Preis auf das...

