DJ XETRA-SCHLUSS/Leichte Abgaben vor dem "Super-Donnerstag"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleineren Abgaben geschlossen. Bei dünnen Umsätzen war von Zurückhaltung der Anleger die Rede vor der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Minderheit von Beobachtern schließt eine Reduzierung der PEPP-Käufe durch die EZB nicht aus, was am Markt nicht gut ankommen würde. Daneben werden am Donnerstag auch die US-Verbraucherpreise für den Mai veröffentlicht. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 15.581 Punkte.

Aixtron schlossen 7,8 Prozent fester. Der Anlagebauer hat nach einer Reihe von Großaufträgen die Prognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Marge erhöht. Die Aktie von Grenke legte um 3,2 Prozent zu, nachdem Berenberg das Votum auf "Buy" nach zuvor "Hold" hochgenommen hatte. Die Analysten zeigten sich zufrieden mit der Antwort von Grenke auf den Angriff von Viceroy im September 2020. Berenberg sieht bei der Grenke-Aktie fundamentales Potenzial bei ihren als konservativ eingestuften Schätzungen.

Bei Windeln.de ist erst einmal die Luft raus

Die Aktie von Hugo Boss stieg um 0,3 Prozent, nachdem der neue CEO Daniel Grieder mit seinen Director Dealings über diverse Käufe mit einem Volumen von gut 4 Millionen Euro die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen hatte. Zooplus legten 3,1 Prozent zu nach einer Kaufempfehlung durch Baader. Nach der jüngsten Hausse brachen Windeln.de um 15,9 Prozent ein - im Handel war von Zockerei durch Kleinanleger in den vergangenen Tagen die Rede.

Heidelberger Druckmaschinen brachen um 11,1 Prozent ein. "Der Markt hat sich vom Ausblick mehr versprochen", sagte ein Händler. Allerdings sei der Ausblick vermutlich konservativ, meinte er. Dann wäre der Kurseinbruch überzogen, so der Marktteilnehmer. Luftfahrtaktien lagen gut im Markt - Lufthansa gewannen 2,9 Prozent oder Fraport 6 Prozent. Weiter gefragt waren auch Titel aus dem Pharmasektor: Im DAX zog die Merck-Aktie um 2,8 Prozent an.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.581,14 -0,38% +13,58% DAX-Future 15.583,00 -0,45% +14,00% XDAX 15.585,23 -0,53% +14,02% MDAX 33.804,48 +0,06% +9,77% TecDAX 3.412,99 +0,71% +6,23% SDAX 16.263,83 -0,29% +10,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,48 38 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 12 18 0 2.872,2 50,4 54,9 MDAX 33 27 0 1.123,4 33,0 36,0 TecDAX 22 8 0 643,4 18,5 21,9 SDAX 25 44 1 186,2 9,1 9,5 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2021 11:56 ET (15:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.