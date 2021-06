Catania, Italien (ots/PRNewswire) - SIFI, ein führendes internationales ophthalmisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer therapeutischer Lösungen für Patienten mit Augenproblemen konzentriert, gab heute bekannt, dass es auf der bevorstehenden 2021 BIO Digital (https://www.bio.org/events/bio-digital) (vom 10. bis 11. Juni und 14. bis 18. Juni 2021) präsentieren wird. Um sich für ein Einzelgespräch mit einem Unternehmensvertreter anzumelden, registrieren Sie sich bitte (https://www.bio.org/events/bio-digital/registration) hier.Die BIO Digital 2021 wird eine Gelegenheit sein, einige der wichtigsten Forschungsprojekte von SIFI vorzustellen, wobei das Ziel verfolgt wird, strategische Partner für einige der Produkte des Unternehmens, die sich in fortgeschrittenen Studienphasen befinden, und die bereits patentierten Plattformen für die Verabreichung von Arzneimitteln zu identifizieren.Francesco Giuliano, Senior Manager Business Development, wird die innovativen technologischen Ressourcen von SIFI präsentieren, die einen ernsthaften ungedeckten medizinischen Bedarf abdecken:1. Polihexanid, weltweit der erste und einzige Arzneimittelkandidat für Acanthamoeba keratitis (AK), mit Orphan-Arzneimittel-Status in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Es befindet sich derzeit in der bahnbrechenden Phase-III-Studie, deren Topline-Ergebnisse im vierten Quartal 2021 erwartet werden;2. NaMESys, eine neuartige Plattform für nanostrukturierte Mikroemulsionen, die für die topische Verabreichung von Medikamenten an die Retina entwickelt wurde, eine Stelle, die normalerweise für topische Formulierungen unerreichbar ist;3. CaliXol, ein auf Kalixaren basierendes Bereitstellungssystem, das entwickelt wurde, um neuartige cholinfunktionalisierte Nanosätze bereitzustellen, die besser von der Retina aufgenommen werden.Die Präsentation wird um 9:00 Uhr am 10. Juni Teilnehmern angeboten, die sich für die BIO registriert haben.Über PolihexanidPolihexanid ist ein Polymer, das sowohl auf die Trophozoiten als auch auf die Zysten von Protozoen-Akanthamöben einwirkt. Es wird mit einer Dosierung von 0,08 % bereitgestellt, die es ermöglicht, das Arzneimittel als monotherapeutische Augentropfen zu verabreichen. Die Akanthamöbenkeratitis ist eine akute, extrem schmerzhafte, schwere Hornhautinfektion, die durch die Akanthamöbe verursacht wird. AK führt oft zu einem schlechten Sehvermögen, potenzieller Blindheit oder Augenverlust. Obwohl die Inzidenz sehr selten ist, hat sie in den letzten Jahren rapide zugenommen.Über NaMESys und CaliXolNaMESys mit einer Konzentration von 0,3 % Sorafenib reduziert nachweislich Entzündungen und Neo-Angiogenese in drei degenerativen Retina-Pathologie-Modellen (altersbedingte Makuladedegeneration - AMD, diabetische Retinopathie und retinale Ischämie). NaMESys-Daten wurden kürzlich im International Journal of Molecular Sciences (IF 4.556) veröffentlicht und stießen auf großes Interesse bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft (mehr als 220 Volltext-Downloads innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung). Dank ihrer Neuartigkeit und Einzigartigkeit wurden vor kurzem sowohl NaMESys als auch CaliXol-Technologien patentiert. Die maßgeschneiderte Formulierung und die ausgezeichnete Bioverfügbarkeit machen diese beiden Arzneimittelverabreichungssysteme für die Entwicklung von Rezepturen mit Augentropfen wünschenswert, die in der Lage sind, die Belastung zu überwinden, die mit den derzeit verfügbaren intravitrealen Therapien verbunden ist.Über BIO und BIO DigitalBIO ist die weltweit größte Interessenvertretung Organisation, die Biotechnologieunternehmen, akademische Einrichtungen, staatliche Biotechnologiezentren und verwandte Organisationen in den Vereinigten Staaten und in mehr als 30 anderen Ländern vertritt. BIO-Mitglieder sind an der Erforschung und Entwicklung innovativer Produkte für die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Industrie und Umweltbiotechnologie beteiligt. BIO veranstaltet außerdem die BIO International (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fconvention.bio.org%2F&esheet=51342222&newsitemid=20160513005529&lan=en-US&anchor=BIO+International+Convention&index=3&md5=ca3e14574b112dd5561a375b3a32992d)Convention, die weltweit größte Zusammenkunft der Biotechnologiebranche, sowie branchenführende Investoren- und Partnersuchtreffen, die auf der ganzen Welt stattfinden.Abonnieren Sie Good Day BIO. (https://www.bio.org/goodday)Über SIFISIFI ist ein führendes internationales ophthalmisches Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, das sich seit 1935 auf die Augenpflege konzentriert. SIFI entwickelt, produziert und vermarktet innovative therapeutische Lösungen für Patienten mit Augenbeschwerden. SIFI engagiert sich auf voller Linie für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten durch den Export von Produkten in mehr als 20 Länder weltweit mit direkter Präsenz in Italien, Spanien, Frankreich, Rumänien, Mexiko und der Türkei.