Die Zurückhaltung vor der EZB-Sitzung ist deutlich zu spüren. Der DAX bleibt in einer breiten Range und festigte sein Niveau erst später am Mittwoch. Überraschender Abwärtstrend? Auch am Mittwoch fand die Eröffnung auf dem gleichen Niveau wie an den Vortagen statt und direkte Verkäufe setzten ein. Damit fiel das Tief vom Dienstag bereits im Eröffnungshandel und der DAX steuerte auf die erste Unterstützung bei 15.620 zu. Ein kleiner Abprall brachte ...

