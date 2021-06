Berlin (ots) - Acht aus 950 haben es geschafft: Sie sind die Sieger*innen des Deutschen Podcast Preises 2021. Zuhause vor dem PC, am Smartphone oder Tablet fieberten Nominierte und Fans gleichermaßen der Award-Verleihung entgegen. Denn: Coronabedingt gab es kein Live-Event, sondern eine rein virtuelle Preisverleihung. Auf der Homepage www.deutscher-podcastpreis.de verkündete das Moderatoren-Duo Ariana Baborie und Martin Tietjen am gestrigen Mittwochabend um 20:15 Uhr per Videostream und Podcast die Gewinner*innen in insgesamt acht Kategorien. In den Sozialen Medien wurden die News über Facebook, Instagram und Twitter geteilt, kommentiert und geliked.Nach der finalen Bewertung durch die Crowd-Jury stehen sie fest: die Gewinner*innen des Deutschen Podcast Preis 2021. Die Award-Zeremonie selbst startete, wie es sich für echten Premium-Content gehört, zur Primetime. Bei der feierlichen Verleihung hatten erstmals alle Podcastfans die Möglichkeit per Video dabei zu sein. Moderiert von Ariana Baborie und Martin Tietjen wurden die Gewinner*innen bei der virtuellen Preisverleihung verkündet. Obendrein gab es die Video-Show als Podcast auf den Partner-Plattformen Audible, AUDIO NOW, FYEO, Podimo, radio.de und Spotify zu hören. Tipp: Wer es verpasst hat, findet sie dort zum Nachhören und die Video-Aufzeichnung der Award-Verleihung gibt es auf der Homepage www.deutscher-podcastpreis.de.200 Expert*innen vergaben Punkte. Für den Publikumspreis konnten Fans online abstimmen.Per zweistufigem Bewertungsverfahren bestimmten mehr als 200 Mitglieder der Crowd-Jury, bestehend aus Expert*innen der Audio- und Podcast-Branche, in insgesamt sieben Kategorien die Gewinner*innen 2021. Den Sieger-Podcast der achten Kategorie "Publikumspreis / Beste Unterhaltung" wählten mehr als 326.000 Podcast-Enthusiasten beim Publikums-Voting auf der Website www.deutscher-podcastpreis.de per Click. Und hier sind sie, die Gewinner*innen in insgesamt acht Kategorien ...BESTE*R NEWCOMER*IN1,5 Grad - der Klima-Podcast mit Luisa NeubauerBESTES SKRIPT / BESTE*R AUTOR*IN11 Leben - Die Welt von Uli HoeneßBESTE*R INTERVIEWER*INAlles gesagt?BESTES TALK-TEAMDRINNIESBESTE PRODUKTIONTrauma Loveparade - 10 Jahre nach der KatastropheBESTE JOURNALISTISCHE LEISTUNGOury Jalloh und die Toten des Polizeireviers DessauBESTER INDEPENDENT PODCASTUnter freiem Himmel - Obdachlos in BerlinPUBLIKUMSPREIS / BESTE UNTERHALTUNGGemischtes Hack"Aufwühlend, emotional, spannend und humorvoll oder erschreckend und aufrüttelnd - der Facettenreichtum der Gewinner-Podcasts hat in diesem Jahr deutlich gezeigt, welches Potential das gesprochene Wort hat und wie Stimmen Menschen emotional und rational bewegen können. Herzlichen Glückwunsch an alle, die 2021 einen Award in ihren Händen halten dürfen. Aber auch ein großer Dank an alle Nominierten und Einreichenden. Ihr zeigt bereits im zweiten Jahr in Folge, wie lebendig und vielfältig die Podcast-Szene ist", freut sich Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Gerade durch die Corona-Pandemie haben erneut alle erlebt, wie wichtig Sprache, Dialog und der Kontakt zueinander ist. Daher genießen wir jetzt den Augenblick mit allen Gewinner*innen und freuen uns schon auf die Fortsetzung im kommenden Jahr." Ein besonderer Dank gilt auch den Mitgliedern der Crowd-Jury, die sich durch tausende Minuten Podcast-Sequenzen durchgehört haben, um letztlich ihre Punkte zu vergeben. Dabei spiegelte die Jury selbst die Vielschichtigkeit der Podcastszene wider: ausgewählte Podcaster*innen, Producer*innen, Moderator*innen, Redakteur*innen, Fach-Journalist*innen, Autor*innen, Herausgeber*innen und andere Persönlichkeiten.Echte Kunstwerke: Die Trophäen für die Gewinner - facettenreich und aus einem GussDie Awards für die besten Podcasts 2021 wurden dieses Jahr von Andrés Ribón Troconis gestaltet, dessen Stil bereits öfter mit dem Pablo Picassos in Verbindung gebracht wurde.Schirmherr des Publikum-Votings ist der Podcastverein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung und fördert den Nachwuchs der deutschsprachigen Podcast-Szene.Redaktioneller Hinweis: Honorarfreies Bildmaterial finden Sie zum Download unter:http://bit.ly/DPP2021_GewinnerPodcastsÜber den Deutschen Podcast PreisEs ist eine starke Allianz aus den größten Firmen der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die Bertelsmann Podcast-Plattform AUDIO NOW, der Vermarkter RMS Radio Marketing Service, der Bayerische Rundfunk und Deutschlandradio, die Podstars by OMR, die Audio-Plattform radio.de mit dem Podcatcher GetPodcast, Axel Springer sowie die Amazon-Tochter Audible, der Audio Streaming Service Spotify, SevenOne AdFactory und Acast. Neue Partnerfirmen sind die Podcast-App Podimo und Julep Media. Als Unterstützer*innen mit Produkt- und Dienstleistungen werden Ticketmaster, RØDE, Podigee, Patreon und Zebra-Audio.net dabei sein.