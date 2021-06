Was haben Jay Shetty, Sophia Amoruso, Wladimir Klitschko und Rutger Bregman gemeinsam? Sie alle können unkonventionelle Karrieren vorweisen. Diese Berliner fragen, was sie auf ihren Wegen dazugelernt haben. Der kürzlich verstorbene New-Work-Begründer Frithjof Bergmann prophezeite, dass wir künftig nur noch das tun, was wir wirklich, wirklich wollen. Dieser Gedanke ist für einige Berufstätige wahrgeworden: Sie arbeiten mithilfe von Technologien digitaler, flexibler und souveräner, als es ihre Eltern und Großeltern vor ihnen taten. Ob sie das jedoch freier macht, steht auf einem ganz anderen Blatt ...

