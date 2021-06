DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

TESTZENTREN - Nach Betrugsfällen in Testzentren sollen die Kontrollen verschärft und die staatliche Kostenerstattung verringert werden: Private Betreiber von Teststellen sollen vom 1. Juli an nicht mehr 18 Euro, sondern nur noch bis zu 12,50 Euro pro Schnelltest abrechnen können. Das geht aus der Neufassung der Corona-Testverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt und die sich nun in der Ressortabstimmung befindet. (Funke Mediengruppe)

VERKEHRSWENDE - Die Betreiber von Bussen und Bahnen fordern vom Bund mehrere Milliarden Euro, um im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die vom Bund ausgerufenen Klimaziele zu erreichen. Nach Informationen des Handelsblatts geht es um insgesamt 11 Milliarden Euro, die die Verkehrsunternehmen einfordern. Mit einem Betriebskostengutachten wollen sie belegen, was die Klimaziele bis 2030 kosten. (Handelsblatt)

IMPFSCHUTZ - Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass etliche Menschen trotz vollständiger Impfung keinen wirksamen Immunschutz aufgebaut haben: Es gebe mehrere Studien, die zeigten, dass die Impfung gegen Covid-19 bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös gebremst wird, nicht so gut wirke wie bei anderen, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. (Funke Mediengruppe)

GESUNDHEITSMINISTERIUM - Der Bundesrechnungshof übt scharfe Kritik an einer Reihe von Entscheidungen des Bundesgesundheitsministeriums während der Corona-Pandemie. Dies geht aus einem noch unveröffentlichten Bericht hervor, der am Mittwoch verschickt wurde und der Welt vorliegt. "Der Bundesrechnungshof fordert, bei künftigen Maßnahmen zu Lasten der Steuerzahler stärker auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Mittelverwendung zu achten", heißt es in dem Bericht. (Welt)

RENTE - Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ab dem Jahr 2052 gefordert. Die von Regierungsberatern in dieser Woche geforderte Erhöhung des Rentenalters auf lediglich 68 Jahre ab Anfang 2040er Jahre werde nicht ausreichen, um den Renten-Beitragssatz dauerhaft unter der politisch erwünschten Haltelinie von 22 Prozent zu stabilisieren, heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts. Sie liegt der Rheinischen Post vor. (Rheinische Post)

UNTERNEHMENSTEUERN - Im aufziehenden Bundestagswahlkampf hat der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) eine Entlastung der Wirtschaft angemahnt. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des BDI kommt zu dem Ergebnis, dass sich eine Senkung der Unternehmenssteuern für den Wirtschaftsstandort auszahlen würde. "Die Zahlen beweisen es: Steuersenkungen für die Unternehmen sind im Höchststeuerland Deutschland nicht nur fiskalisch verkraftbar, sondern haben nachweislich positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. (Handelsblatt)

DIGITALSTEUER - Die geplante Einführung einer globalen Digitalsteuer wird nur wenige deutsche Unternehmen treffen. Dies geht aus einer Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) hervor. "Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Unternehmen im unteren einstelligen Bereich liegt", sagte BDI-Steuerexpertin Monika Wünnemann dem Handelsblatt. "Das ist gut so, denn der bürokratische Aufwand aufgrund der Auflagen ist enorm." (Handelsblatt)

ELEKTROINDUSTRIE - Die deutsche Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ist deutlich besser ins Jahr gestartet als ursprünglich angenommen. Laut aktuellen Prognosen des Zentralverbands der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), die dem Handelsblatt vorab vorliegen, rechnet die Branche für 2021 mit einem Produktionsplus von 8 Prozent, womit die Delle aus dem Corona-Jahr 2020 überkompensiert werden könnte. (Handelsblatt)

PRIVATVERMÖGEN - Es ist eine kaum fassbare Summe: 20 Billionen Dollar. So viel Privatvermögen besitzen die Deutschen. Dies hat die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) ermittelt. In ihrem aktuellen "Global Wealth Report", der an diesem Donnerstag veröffentlicht wird, trägt BCG alljährlich die Zahlen von Privatbanken und Vermögensverwaltern zusammen. Erstmals umfassen diese allerdings nicht nur das Finanzvermögen, also Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Fondsanteile und Lebensversicherungen, sondern zusätzlich auch Sachwerte wie Immobilien, Autos, Juwelen, Kunstgegenstände und Gold. (FAZ/Börsen-Zeitung)

