Rohöl der US-Sorte WTI hat sich in den letzten Tagen ganz still und klang heimlich über eine markante Hürde aus Ende 2019 hinweggesetzt und tendiert langsam, aber sicher weiter aufwärts. Damit rücken nun wieder die Hochs aus Anfang 2020 in den engeren Fokus der Händler. Ende 2018 markierte der Rohölpreis der US-Sorte Western Texas Intermediate um 89,08 US-Dollar noch ein stolzes Verlaufshoch, kam aber im Zuge der weltwirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...