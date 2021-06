Zürich (awp) - Der Kioskbetreiber Valora eröffnet in den Niederlanden neue Backwerk-Läden. Dazu geht Valora eine Partnerschaft mit der Firma HMSHost International ein. Bis Ende 2022 sollen zwölf Standorte dieser Gesellschaft an den grössten niederländischen Bahnhöfen in Backwerk-Filialen umgewandelt werden. Damit steigt ...

