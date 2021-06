DJ Inlandstourismus in Deutschland weit unter Vorkrisenniveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inlandstourismus in Deutschland hat auch im April stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, gab es in den Beherbergungsbetrieben 8,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren zwar fast doppelt so viele Übernachtungen wie im von der Corona-Krise stark beeinträchtigten April 2020 (plus 94,9 Prozent), aber nur gut ein Fünftel der Übernachtungen im April des Vorkrisenjahres 2019 (minus 79,0 Prozent).

Die Corona-Pandemie hatte sich bereits im April 2020 erheblich auf die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland ausgewirkt. Maßgeblich dafür war das seit Mitte März 2020 geltende Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste. Auch im April 2021 bestand ein weitgehendes Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste, das aber abhängig von der Pandemiesituation vor Ort regional gelockert wurde.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im April 2021 im Vergleich zum April 2020 um 98,4 Prozent auf 7,6 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich um 69,1 Prozent auf 0,9 Millionen. Im Vergleich zum April 2019 war die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland allerdings 77,0 Prozent geringer. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank gegenüber dem April 2019 um 88,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2021 02:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.