Genf (ots/PRNewswire) - - SCHWEIZER BANK UNTERSTÜTZT COVID RESPONSE IN INDIENS.P. Hinduja Banque Privée & The Desai Foundation gründen gemeinsam Heroes for Humanity, eine COVID Response Recovery Initiative mit kurz- und langfristiger Wirkung in IndienS.P.Hinduja Banque Privée (https://www.sphinduja.com/)ist stolz darauf, eine neue Partnerschaft mit der Desai Foundation (https://thedesaifoundation.org/) bekannt zu geben, um die Arbeit der Organisation zur Bekämpfung der COVID-19-Krise in Indien und speziell in den ländlichen Gebieten zu erweitern.Eine Investition aus dem COVID Relief Fund der S.P. Hinduja Banque Privée in den Desai Foundation Trust wird die Kosten für 500 neue Mitglieder für die Stiftung decken und die Arbeit der Stiftung mit ländlichen Gemeinden in sechs indischen Bundesstaaten stärken. Die Partnerschaft wird eine doppelte Dividende ausschütten, indem sie gleichzeitig sowohl den Kampf der Stiftung gegen COVID-19 in ländlichen Gemeinden unterstützt als auch die Lebensgrundlage und die wirtschaftlichen Perspektiven von 500 Familien fördert, mit besonderem Fokus auf Frauen und Mädchen.Die Partnerschaft mit Heroes for Humanity wird:- 500 Arbeitsplätzen für 6 Monate bereitstellen- Faire und gerechte Gehälter zahlen- Arbeiter mit einem hohen Standard an PSA und Mobiltelefonen austatten- Einkommen für 500 Familien schaffen- Der Desai Foundation helfen, Tausende von Dörfern in ländlichen Gemeinden zu erreichenDas Programm spiegelt das tiefe Bekenntnis der S.P. Hinduja Banque Privée zu ihren Wurzeln als Institution, die Ost und West verbindet, sowie ihren Fokus auf die Gleichstellung der Geschlechter durch die Stärkung von Frauen und Mädchen und auf finanzielle Inklusion wider.S.P. Hinduja Banque Privée CEO Karam Hinduja sagte:"Dieser Beitrag ist Teil des S.P. Hinduja Banque Privée COVID Relief Fund, der praktische Lösungen für die letzte Meile bietet, um die Verwüstungen zu bekämpfen, die stattfinden. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir das Herz und die Seele Indiens - seine übersehenen, ländlichen Gemeinden - mit Würde und Integrität beleuchten und fördern.""Während sich viele darauf konzentrieren, Kapital und Hilfsgüter nach Indien zu liefern, halten wir es für am wichtigsten, ein Heer von Samaritern zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass die Menschen, besonders in ländlichen Gemeinden, von fürsorglichen Menschen an die Hand genommen werden, um die Ressourcen, Informationen und Pflege zu finden, die sie brauchen. Wir glauben, dass zur Bekämpfung dieser verheerenden Krise Menschlichkeit und nicht nur Ausrüstung benötigt wird. Megha Desai und ihr Team verfügen über die Fähigkeit und das Mitgefühl, dies zu ermöglichen."In den letzten zwei Monaten hat sich die Desai Foundation auf die Arbeit als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie in Indien konzentriert. Ihre Arbeit konzentrierte sich auf ländliche und halbländliche Gemeinden in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh und Tamil Nadu. Sie hat lebenswichtige Materialien und Geräte für COVID Care Centers & Hospitals beschafft und bereitgestellt. Sie richtete eine COVID-Support-Hotline ein, die Menschen in ländlichen Gebieten in ihrer Landessprache bei Fragen zu COVID-Impfstoffen unterstützt, wie sie Hilfe und Unterstützung erhalten und wie sie den Verlust eines geliebten Menschen bewältigen können. Die Stiftung beschaffte außerdem 500.000 COVID-Schnelltests aus den Vereinigten Staaten, die derzeit in ganz Indien im Einsatz sind.Megha Desai, Präsidentin der Desai Foundation, sagte:"Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit der S.P. Hinduja Banque Privée zusammenzuarbeiten, um diese innovative Lösung zu entwickeln, die mehr Unterstützung in dieser Zeit der Krise in Indien bringt. Diese Heroes for Humanity werden es uns ermöglichen, das Leben von Tausenden weiterer Menschen mit Lebensmitteln, Vorräten, COVID-Tests, Zugang zu medizinischen Maßnahmen und vielem mehr in den ländlichsten Gemeinden zu beeinflussen - die radikal unterversorgt und übersehen werden. Wir lieben es, dass das Programm 500 Familien in dieser turbulenten Zeit auch wirtschaftlich unterstützt. Dies passt perfekt zu unserer Philosophie, sowohl dringende Lösungen in Krisenzeiten zu bieten als auch langfristige, nachhaltige Programme zur Unterstützung von Gemeinden aufzubauen. Wir sind davon überzeugt, dass, wenn Innovationen so konzipiert sind, dass sie sowohl die kurz- als auch die langfristigen Bedürfnisse der Gemeinschaft erfüllen, dies zu nachhaltigeren und zuverlässigeren Programmen für die Menschen führt, denen wir dienen."Diese Partnerschaft verändert die Möglichkeiten der Desai Foundation, etwas zu bewirken und Arbeitsplätze zu schaffen, da so viele Menschen arbeitslos sind und ein Einkommen suchen. Diese Investition ermöglicht es der Desai Foundation, ihre Verbindungen zu Tausenden von Frauen, die bereits geschult wurden und in die investiert wurde, zu erweitern und so langfristige, tiefe Beziehungen in der Gemeinde zu pflegen.Die Desai Foundation ist seit mehr als 20 Jahren in Indien vor Ort und bietet Programme an, um die Gesundheit und die Lebensbedingungen im ländlichen Indien zu verbessern. Es hat eine unglaubliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Programmen, die eine direkte Auswirkung auf die Dörfer haben, die es bedient, durch mehr als 20 Programme, die Berufsausbildung, Unternehmertraining, Gesundheitscamps, Hygieneprogramme, Aufklärungsveranstaltungen, verschiedene medizinische Untersuchungen, kreative Lernprogramme für Kinder und das Flaggschiff Asani Sanitary Napkin Program (http://www.asaninapkins.org/)zur Bekämpfung der Periodenarmut umfassen.ÜBER S.P. HINDUJA BANQUE PRIVÉE:S.P. Hinduja ist eine innovative Schweizer Bank mit Wurzeln in Indien, die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für unternehmerische Kunden anbietet. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um eine exponentielle wirtschaftliche und soziale Wirkung zu erzielen, wie es unsere Familie seit über 100 Jahren anstrebt.Gegründet 1994 in Genf von Srichand Parmanand Hinduja mit der Vision, den Kunden eine Brücke zwischen Ost und West zu bieten, ist unser Institut bis heute die einzige Schweizer Bank in indischem Besitz. Mit einer aktiven Präsenz in der Schweiz, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien bieten wir unseren Kunden die Zuverlässigkeit der Schweizer Aufsichtsbehörden und gleichzeitig einen spezialisierten Zugang zu wachstumsstarken Märkten.Wir sind eine Privatbank mit Unternehmergeist, die kollektives Handeln begrüßt und kreative Lösungen entwickelt, die die Welt wirtschaftlich und sozial voranbringen. Erfahren Sie hier (https://www.sphinduja.com/) mehr.INFORMATIONEN ZUR DESAI FOUNDATIONDie Desai Foundation ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die das Leben von Frauen und Mädchen in Indien und den USA durch kommunale Programme zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensunterhalt verbessert. Die Organisation verfolgt einen lokalen, gemeindebasierten Ansatz und hat mehr als 20 Programme entwickelt, die sich alle darauf konzentrieren, Würde zu kultivieren, damit die Menschen, denen wir dienen, über ihre Umstände hinaus träumen können. Unsere Programme sind nachhaltig und werden von den Gemeinden, denen sie dienen, in 7 Bundesstaaten in Indien (Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Mahasratra und Tamil Nadu) entwickelt. In den über 1.100 ländlichen Gemeinden, die sie betreuen, entwickeln sie Programme wie mehrere Gesundheitscamps, Berufsausbildungsprogramme, unternehmerische Programme, kreative Lernprogramme, Hygieneprogramme und unser Flaggschiff, das Asani Sanitary Napkin Program, das für Menstruationsgerechtigkeit kämpft. Die Organisation ist seit über 20 Jahren vor Ort tätig und hat sowohl in Indien (The Desai Foundation Trust) als auch in den Vereinigten Staaten (The Desai Foundation) eigene Niederlassungen.Wie viele andere Organisationen hat sich auch die Desai Foundation in den letzten zwei Jahren auf die Bekämpfung der drastischen Auswirkungen von COVID-19 sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Indien konzentriert. Die Desai Foundation hat das Leben von über 2 Millionen Menschen beeinflusst. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie eine E-Mail an info@thedesaifoundation.org schicken und TheDesaiFoundation.org besuchen.Original-Content von: S.P. Hinduja Banque Privée; The Desai Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085682/100872374