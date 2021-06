Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die große Frage der EZB-Sitzung im Juni ist, ob das Tempo der PEPP-Käufe, das nach der Sitzung im März erhöht wurde, wieder gesenkt wird, so Willem Verhagen, Senior Economist bei NN Investment Partners.Die damalige Entscheidung sei von der Notwendigkeit getrieben gewesen, den Aufwärtsdruck auf die EWU-Renditen zu dämpfen, den die Reflationserwartungen in den USA verursacht hätten. Auch in diesem Quartal seien die EWU-Renditen weiter angestiegen. Aber dieses Mal sei der Hauptgrund eine Verbesserung der europäischen nominalen Wachstumserwartungen gewesen, weshalb die EZB wahrscheinlich dazu geschwiegen habe. Hinter diesem Schweigen verberge sich eine tiefe Meinungsverschiedenheit zwischen den "Falken" und den "Tauben". Erstere würden einen Anstieg der realen Renditen aufgrund der verbesserten Aussichten begrüßen und würden das Kaufprogramm gerne so schnell wie möglich beenden. ...

