Andreas Grünbichler, der als Vater des heimischen Leitindex ATX gilt, verlässt auf eigenen Wunsch mit 30. Juni 2021 die Wüstenrot-Gruppe, wo er seit April 2009 als Finanzvorstand und in weiterer Folge auch als Marktvorstand der Bausparkasse und der Versicherung tätig war. "Ich bin stolz was uns in den letzten zwölf Jahren in der Wüstenrot Gruppe gelungen ist. Dies war nur gemeinsam als Managementteam und mit unseren engagierten MitarbeiterInnen möglich. Ihnen gebührt mein besonderer Dank. Wir haben die Wüstenrot Gruppe konsequent in ein neues Kapitalmarktumfeld geführt", so Andreas Grünbichler.

Den vollständigen Artikel lesen ...