Heute Vormittag gibt es hierzulande erstmals seit Jahren eine partielle Sonnenfinsternis zu bestaunen. In Grönland und anderen Teilen der Welt wird es sogar einen echten "Feuerring" geben. Wir verraten euch, wie ihr von zu Hause aus via Livestream dabei sein könnt. Die letzte Sonnenfinsternis, die auch in Deutschland zu sehen war, liegt bereits sechs Jahre zurück. Durch die Corona-Pandemie wird es 2021 zwar keine Großveranstaltungen dazu in Deutschland geben und mit dem Vormittag haben sich Sonne und Mond auch eine denkbar ungünstige Zeit für Berufstätige ausgesucht, aber Livestreams können Abhilfe schaffen. Wir haben einige empfehlenswerte Streams für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...