Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rolle der Bauindustrie für die deutsche Wirtschaft betont und zugleich weitere Maßnahmen bei der Gebäudesanierung für den Klimaschutz angemahnt. Merkel verwies in einem Video-Grußwort beim Tag der Bauindustrie auf das Ziel, Klimaneutralität bei CO2-Emissionen im Jahr 2045 zu erreichen. "Das ist mit erheblichen Anstrengungen, aber auch mit neuen Chancen verbunden", sagte sie. Der Gebäudebereich berge noch "erhebliche Potenziale, um ihn mit intelligenten Lösungen noch klimafreundlicher zu gestalten".

Es gelte, auch im Sinne der Nachhaltigkeit noch innovativer zu werden. "Dabei ist es gut zu wissen, auch auf die Bauindustrie bauen zu können", betonte die Kanzlerin. Die Bauindustrie sichere viele Arbeitsplätze und verdiene viel Respekt. "Die Coronavirus-Pandemie verlangt unserer Wirtschaft insgesamt viel ab, zugleich müssen wir schon jetzt über die Zeit der Pandemie hinausdenken", verlangte Merkel aber. "Denn wie wir bei den großen Aufgaben der Digitalisierung, der Energiewende, der Infrastrukturentwicklung und des Klimaschutzes vorankommen, entscheidet wesentlich über die Zukunft des Standortes Deutschland."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte in seinem Grußwort, bei der Bauindustrie handele es sich "um eine der wichtigen Zukunftsindustrien, denn in Deutschland muss gebaut werden, viel mehr als das heute der Fall ist". So müssten für den Wohnungsbau Bauland verfügbar gemacht und schnell Baugenehmigungen erteilt werden. Auch könnten die Klimaziele nur erreicht werden, wenn viel mehr Windkraftanlagen gebaut würden. "Wir brauchen eine enorme Beschleunigung all der rechtlichen Prozeduren", forderte Scholz. "Wenn wir bei dem jetzigen Tempo und bei den heutigen Gesetzen bleiben, dann werden wir keines unserer Ziele erreichen", warnte er. Dies sei dann weder für den Wohnungsbau noch den Klimaschutz oder den Ausbau des Gigabitnetzes der Fall.

Der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, forderte Bauinvestitionen in die Infrastruktur und den künftigen Verzicht auf "absurde Gesetze" wie das Lieferkettengesetz. "Wir stehen am Beginn eines historischen Transformationsprozesses", sagte er. Die Corona-Krise habe dies mindestens beschleunigt. "Klimaschutz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind die großen Trends", konstatierte er. Sie veränderten das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben. "Wir werden anders arbeiten, wir werden anders wohnen, und unsere Mobilität wird sich verändern." Hübner betonte, nur wenn die CO2-Emissionen von Gebäuden gesenkt würden, seien die Klimaziele erreichbar. Beim "Stichwort serielles Sanieren" stehe man aber "noch ganz am Anfang".

