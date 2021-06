Der Handballverein Kadetten spielt in der Swiss Handball League und hält mit elf Nationalmeisterschaften einen beeindruckenden Rekord.Schaffhausen - Acronis, der Anbieter für Cyber Protection-Lösungen mit Firmenzentralen in Schaffhausen und Singapur, gab heute die offizielle Partnerschaft mit dem Handballverein Kadetten Schaffhausen bekannt. Damit erweitert Acronis die Unterstützung des Kantons Schaffhausen mit geschäftlichen Investitionen und Gemeindeinitiativen. Der Handballverein Kadetten spielt in der Swiss Handball League...

Den vollständigen Artikel lesen ...