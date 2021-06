DJ PRESSEMITTEILUNG/Wilken & Soptim liefern die Software für die klimaneutrale Hauptstadt

Bis 2050 will Berlin klimaneutral sein. Eine zentrale Rolle spielen dabei die erst 2014 gegründeten Berliner Stadtwerke. Sie beliefern über ihre Tochter "Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH" alle Behörden und öffentlichen Einrichtungen des Landes Berlin mit Strom aus regenerativen Quellen. Die dazugehörigen Prozesse von der Energiebeschaffung bis zur -abrechnung werden künftig über die Branchensoftware von Wilken und Soptim abgewickelt, die sich im Rahmen einer EU-Ausschreibung am Ende durchgesetzt hatten.

"In Summe boten uns die beiden Partner das beste Gesamtpaket. Nicht nur was die Abdeckung unserer teilweisen doch speziellen Kriterien angeht, sondern auch die fachliche und organisatorische Ausrichtung, die einfach passte", erläutert Andreas Schmitz, Kaufmännischer Geschäftsführer der Berliner Stadtwerke, die Entscheidung. Neben der Belieferung mit regenerativ erzeugter Energie spielen für die Erreichung des Ziels "Klimaneutralität" aber auch neue Wärmekonzepte, der Ausbau der Photovoltaik auf den Dächern der Stadt - hier auch in Verbindung mit Mieter- bzw. Quartiersstrommodellen - eine wichtige Rolle. "Auch hier setzen wir auf die Kompetenz und Erfahrung von Wilken und Soptim bei der Umsetzung der digitalen Prozesse", so Andreas Schmitz weiter. Die Gesamtlösung wird über das Rechenzentrum der Wilken Data Service Center GmbH als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung gestellt. Einzelne Prozesse, wie etwa die Abrechnung, sollen extern über die Dienstleistungstochter Wilken PRO GmbH abgewickelt werden.

Die Berliner Stadtwerke sind der Energiewende-Akteur des Landes Berlin. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Berlins engagiert sich das Unternehmen für eine verbrauchernahe Energieerzeugung und umweltfreundliche Versorgungskonzepte auf Basis erneuerbarer Energien. Seit ihrer Gründung 2014 hat die Tochtergesellschaft der Berliner Wasserbetriebe mehr als 85 Mio. Euro in grüne Energieprojekte investiert. So wurden in den letzten Jahren rund 40 Prozent der in Berlin installierten Solarleistung allein durch die Berliner Stadtwerke errichtet. Als öffentlicher Energieversorger beliefern die Berliner Stadtwerke zudem Haushalte in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit reinem Ökostrom.

