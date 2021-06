München (ots) - Nach seiner Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale (Sektion "Berlinale Special") läuft TIDES auch im Rahmen des Filmfest München. Tim Fehlbaums neuester Film wird in der Sektion "Spotlight" gezeigt, in der herausragende Produktionen des aktuellen Kinojahres zu sehen sein werden, und feiert hier am 7. Juli seine zweite Festivalpremiere. Constantin Film wird TIDES am 26. August 2021 in die Kinos bringen.Inhalt:Als die Erde für den Menschen unbewohnbar wurde, besiedelte die herrschende Elite den Planeten Kepler 209. Doch seine Atmosphäre macht die neuen Bewohner unfruchtbar. Zwei Generationen später soll ein Programm feststellen, ob Leben auf der Erde wieder möglich ist: Mission Ulysses II soll Gewissheit bringen. Die Raumkapsel gerät beim Eintritt in die Erdatmosphäre außer Kontrolle. Die Astronautin Blake (NORA ARNEZEDER) überlebt die Landung als Einzige - doch sie muss feststellen, dass sie auf der Erde nicht alleine ist. Ein Überlebenskampf beginnt, und Blake muss Entscheidungen treffen, die das Schicksal der ganzen Menschheit bestimmen werden.Mit einem packenden Science-Fiction-Thriller auf internationalem Niveau meldet sich Regisseur Tim Fehlbaum zurück. Nach seinem Erfolgsdebüt "Hell" stellt er erneut unter Beweis, dass er zu den visionären Genre-Regisseuren Deutschlands zählt: TIDES schickt sein Publikum auf eine atemlose Reise voller überraschender Wendungen in eine einzigartige Welt, in der es für die Menschheit um Leben und Tod geht. In der Hauptrolle als auf sich allein gestellte Astronautin Blake, die eine folgenschwere Entscheidung treffen muss, begeistert Nachwuchsstar Nora Arnezeder ("Safe House", "Army of the Dead"). An ihrer Seite beeindrucken u.a. Iain Glen aus "Game of Thrones" und "Black Beauty", Sarah-Sofie Boussnina ("Die Brücke - Transit in den Tod") und der Schweizer Durchstarter Joel Basman ("Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse", "Kursk"). Das Drehbuch zu TIDES stammt von Tim Fehlbaum und Mariko Minoguchi ("Mein Ende. Dein Anfang."), die sensationellen Bilder von Kameramann Markus Förderer ("Hell", "Independence Day: Wiederkehr"). Lorenz Dangel, der für seine Arbeit an "Hell" mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, komponierte erneut die Filmmusik.Bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises 2021 wurde TIDES eine doppelte Ehrung zuteil: Tim Fehlbaum und Markus Förderer wurden mit der Pierrot-Statue für ihre Arbeit in den Kategorien "Beste Regie" und "Beste Kamera" ausgezeichnet.TIDES ist eine deutsch-schweizerische Produktion, die unter anderem an Originalschauplätzen im deutschen Wattenmeer gedreht wurde. Produzent*innen sind Thomas Wöbke und Philipp Trauer von der BerghausWöbke Filmproduktion, Ruth Waldburger von Vega Film und Tim Fehlbaum - in Koproduktion mit Constantin Film (Constanze Guttmann) und Studio Babelsberg (Katja Hörstmann, Sonja B. Zimmer). Executive Producer bei Constantin Film sind Martin Moszkowicz sowie Christoph Müller, ebenso Executive Producer sind Christoph Fisser, Charlie Woebcken, Henning Molfenter (Studio Babelsberg) und Roland Emmerich.TIDES wurde vom DFFF, dem FFF, der FFA, dem MBB, dem BKM, der FFHSH, der Züricher Filmstiftung, dem Kanton Basel, dem BAK sowie der FISS gefördert.Lassen Sie sich mit dem Trailer in die Zukunft entführen:https://youtu.be/6uAOHSu_mzQKinostart: 26. August 2021 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina, Sope Dirisu, Sebastian Roché, Joel Basman, Bella Bading, Eden Gough uvm.Drehbuch: Tim Fehlbaum, Mariko MinoguchiRegie: Tim FehlbaumKamera: Markus Förderer (BVK, ASC)Produzent*innen: Thomas Wöbke, Philipp Trauer (BerghausWöbke Filmproduktion, Deutschland), Ruth Waldburger (Vega Film, Schweiz), Tim FehlbaumProduzentin Constantin Film: Constanze GuttmannCo-Produzentinnen: Katja Hörstmann, Sonja B. Zimmer (Studio Babelsberg), SRF Schweizer Radio und Fernsehen SRG/SSRExecutive Producer: Martin Moszkowicz und Christoph Müller (Constantin Film), Christoph Fisser, Charlie Woebcken und Henning Molfenter (Studio Babelsberg) und Roland EmmerichDer Trailer, Bildmaterialien sowie das Filmplakat liegen unter www.constantinfilm.medianetworx.de online.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:AIM - Creative Strategies & Visions(TV, Print, Radio)Julia BarteltTel.: 030 / 61 20 30 - 30Email: julia.bartelt@aim-pr.deAIM - Online PR & Promotion(Online)Anne TschischkaTel.: 030 / 61 20 30 - 65Email: anne.tschischka@aim-pr.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100872389