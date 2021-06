Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt haben im Vorfeld der heutigen EZB-Entscheidung erwartungsgemäß nachgelassen, so die Analysten der Helaba.Im SSA-Segment sei einzig die Förderbank von Nordrhein-Westfalen tätig gewesen. Der mit dem ESG-Label ausgestattete Bond sei heiß begehrt gewesen und sei bei MS +8 und damit 1 BP unterhalb des IPT-Level gekommen. Investorengespräche gebe es derzeit für die 500 Mio. EUR umfassende, grüne Debüt-Anleihe des Landes Hessen. Das Papier könnte theoretisch schon am Freitag begeben werden, wahrscheinlicher sei jedoch Anfang nächster Woche. Auf Roadshow sei zudem die spanische Finanzagentur ICO mit einem grünen Bond, der eine Laufzeit von vier bis sechs Jahren haben solle. ...

