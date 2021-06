Mainz (ots) - Woche 24/21Samstag, 12.06.Bitte Programmänderung beachten:11.35 ZDF-HistoryNena - Eine deutsche LegendeDeutschland 2020"ZDF-History: Deutschland, deine Popmusik" entfällt(weiterer Ablauf ab 11.20 Uhr wie vorgesehen)Woche 29/21Samstag, 17.07.Bitte Programmänderungen neue Beginnzeit beachten:13.30 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 201814.15 Rätsel der GeschichteDas Kolosseum in RomUSA 2012"Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten" entfällt15.00 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 2019"Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie" entfällt(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:0.45 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 20181.30 Ägyptens BaumeisterDie großen Rätsel der PyramidenFrankreich 20182.15 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 20173.00 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDas KolosseumGroßbritannien 2017"Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten" entfällt3.45 Time Scanners: Geheimnisse in 3DMachu PicchuGroßbritannien 2017""Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie" entfällt(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4938083