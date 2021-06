Hamburg (ots) -- Asklepios Kliniken bieten bundesweiten Service mit regionalen BedingungenHamburg (ots) - Die Asklepios Kliniken haben eine digitale Warteliste eingerichtet, in die sich Interessierte für übriggebliebene Impfdosen eintragen können. Zunächst wird es an allen Hamburger Standorten sowie der Asklepios Klinik Birkenwerder möglich sein, sich online auf die Warteliste einzutragen. In den kommenden Wochen wird diese Möglichkeit, in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Impfstoffen, sukzessiv auf andere Standorte ausgeweitet. Sobald die Impfdosen verfügbar sind, sei es, weil Impflinge den Termin nicht wahrnehmen können, absagen mussten oder der Impfstoff aus anderen Gründen nicht abgerufen wurde, werden Registrierte von Asklepios angerufen und können sich kurzfristig in der jeweiligen Klinik oder dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) melden. Der Service ist kostenlos."Es darf nicht sein, dass Menschen noch vergeblich auf Impftermine warten, während gleichzeitig Impfstoff droht, verworfen zu werden", sagt Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken. "Noch ist die Pandemie nicht überwunden, daher müssen sich alle weiterhin engagieren, um dieses Ziel zu erreichen", so Prof. Herborn weiter, "daher nutzen wir unsere Möglichkeiten als Digital HealthyNear, um einen solchen Service für die Bevölkerung einzurichten."Hier ist die Seite, auf der auch die jeweils gültigen regionalen Bedingungen aufgelistet sind: https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermin-wartelisteUnd auf dieser Seite werden die Impftermine angezeigt: https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine/Asklepios als Digital HealthyNearAsklepios ist einer der führenden Gesundheitsanbieter Deutschlands und arbeitet an der Zukunft der medizinischen Versorgung unseres Landes. Neben einem wegweisenden medizinischen Qualitätsmanagement zählen dazu die Entwicklung neuer Versorgungsformen, um die Behandlungen sektorenübergreifend zum Nutzen der Patient:innen zu verbessern, und die Digitalisierung. Asklepios setzt von der Terminbuchung und Kontaktaufnahme über die stationäre Behandlung bis zur Organisation von Entlassung, Reha und Nachbehandlung in allen Therapiephasen innovative digitale Anwendungen ein, um die Prozesse zu optimieren und für die Patient:innen zu erleichtern. Unser Ziel ist es, zum digitalen Gesundheitsversorger zu werden, der als Digital HealthyNear die Patient:innen in den Fokus rückt und seine medizinischen Angebote an deren Wünschen und Bedürfnissen orientiert.Pressekontakt:Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/4938104