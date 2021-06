(shareribs.com) Washington D.C. 10.06.2021 - Der US-Senat hat am Dienstag mit einer überraschend deutlichen Mehrheit ein umfangreiches Investitionsprogramm verabschiedet. Vor allem im Wettbewerb mit China will sich die USA besser aufstellen. Mit einer überraschend großen Mehrheit wurde am Dienstag im US-Senat ein umfangreicher Gesetzesentwurf verabschiedet, der massive Investitionen in die Technologiebranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...