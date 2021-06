Die Experten von Bernstein Research haben die Bewertung für die Aktien der Deutschen Post auf KAUFEN mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der extreme Anstieg von Preisen und Volumina im Bereich der Seefracht dürfte so nicht weitergehen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Im zweiten Quartal dürfte der Höhepunkt erreicht sein. Vor Ende 2022 sei aber wohl auch keine Normalisierung der Nachfrage zu erwarten. (dpa-AFX) ____________________________________________________________________________ ...

