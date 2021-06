Das US-Unternehmen hat nun auch bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt. Bisher hatte in der EU lediglich BioNTech/Pfizer eine entsprechende Zulassung. Mit dem Überschreiten des bisherigen Allzeithochs von knapp 190 $ hat die Moderna-Aktie in charttechnischer Hinsicht nun sogar ein weiters Kaufsignal geliefert.



