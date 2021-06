München (ots) -Neue Folgen der ARD-Kultserie mit Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen in den HauptrollenFrischer Wind und viel Überraschendes: Nach gut fünf Jahren und einer kreativen Pause fiel Ende Mai die erste Klappe für sechs neue Folgen von "Mord mit Aussicht", einer der beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen.Das Dorf Hengasch bleibt das Universum der skurrilen Crimecomedy-Serie aus der Eifel, doch die Dienststelle ist neu besetzt. Bekannte Gesichter treffen auf ein Polizisten-Trio, das frischen Schwung ins beschauliche Dorfleben und die örtliche Polizeidienststelle bringt.Unter der Regie von Markus Sehr sind in den HauptrollenKatharina Wackernagel als Kommissarin Marie Gabler, Sebastian Schwarz als Polizeihauptmeister Heino Fuss und Eva Bühnen als KommissaranwärterinJennifer Dickel besetzt. Außerdem spielen einige dem Publikum bereits bekannte DarstellerInnen wie Petra Kleinert als Heike Schäffer, die es liebt, sich in alles einzumischen. Mit dabei sind auch der Schiedsamt-Vorsitzende Hans Zielonka (Michael Hanemann), Gärtner Paul Schönfelder (Michael Wittenborn), Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler), Frauenarzt Dr. Bechermann (Patrick Heyn) und die ewig maulige Gastwirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt) sowie Frau Runkelbach (Friederike Frerichs). Neu im Ensemble ist Johannes Rotter als Pfarrer Blasius Puttermann, sowie in weiteren Rollen u.a. Cem Ali Gültekin, Bennik Gehring, Kai Schumann, Heike Trinker, Therese Dürrenberger, Falk Rockstroh und Roland Riebeling.Die neue Dienstgruppenleiterin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) trifft mit leichtem Gepäck in Hengasch ein. Sie wurde strafversetzt. Aus Köln nach Hengasch. Aber das verschweigt Marie lieber erstmal. Zumal es ohnehin nur vorübergehend ist, bis Gras über diese leidige Kölner Sache gewachsen ist. Ihre ortsansässigen KollegInnen, Polizeiobermeister Heino Fuss (Sebastian Schwarz) und Kommissaranwärterin Jennifer Dickel (Eva Bühnen), haben es sich seit der Neubesetzung des Polizeireviers vor ein paar Jahren im Dienst nach Vorschrift gemütlich eingerichtet. Mit Marie Gabler weht aber schon bald ein anderer Wind durchs Revier - sie will Schwung und Struktur in die verschlafene Wache bringen. Ihr Job zeigt sich jedoch komplexer als angenommen: Heino will als alleinerziehender Vater abends lieber pünktlich nach Hause, und die Pferdenärrin Jenny nutzt jede freie Minute, um sich um ihren Hengst Terminator zu kümmern. Und so hat Marie Gabler alle Hände voll zu tun, um ihren Job zu machen. Die Dickköpfigkeit ihrer neuen KollegInnen und die Skurrilität der Fälle bringen sie oft auf die Palme, aber auch zu ungeahnten Höchstleistungen bei der Ermittlungsarbeit. Mit ihrer forschen Art und ihren ungewöhnlichen Methoden stößt sie dabei auch bei den Dörflern zunächst auf Misstrauen. Oder sind die Hengascher gar aus Prinzip gegen alles Neue? Noch ahnt Marie nicht, wie viel Überraschendes, Ungeheuerliches, aber auch Nachdenkliches und Schönes Hengasch und seine Bewohner tatsächlich für sie bereithalten ...Die vierte Staffel von "Mord mit Aussicht" wird produziert von der Claussen + Putz Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des WDR. Die Drehbücher stammen von Johannes Rotter; Regie führt Markus Sehr; die Kamera Tom Holzhauser. Die Redaktion verantworten Nina Klamroth und Elke Kimmlinger (WDR), Producerin ist Karin Laub (WDR), Executive Producerin ist Caren Toennissen (WDR). Gedreht wird bis Mitte August in Köln und Umgebung.Die drei ersten Staffeln von "Mord mit Aussicht" wurden im Ersten in den Jahren 2008/2010, 2012 und 2014 ausgestrahlt. Ein Jahr später war der Fernsehfilm "Ein Mord mit Aussicht" zu sehen.Die Neuauflage der Serie mit zunächst sechs neuen Folgen wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 im Ersten zu sehen sein.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.deEvelyn Tapavicza Presse und PR Heike Ackermann Tel: 089/649865-14 E-Mail: evelyn.tapavicza@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4938280