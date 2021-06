Börsenskeptiker fühlen sich derzeit so richtig bestätigt. Penny Stocks, teils von längst insolventen Unternehmen, werden in Boards gepusht und explodieren förmlich. Besonders bunt treiben es die Zocker am Donnerstag bei der Aktie von Air Berlin. Erst gibt es eine Mega-Rallye, dann folgt ein Mega-Crash.Air Berlin ist seit 2018 pleite, die Aktie seitdem praktisch wertlos und völlig uninteressant. Wären da nicht die Zocker, die das ganz schnelle Geld wittern. Nach ein paar Einträgen in Aktienboards ...

